'ദിത്വാഹ്' ചുഴലിക്കാറ്റ്: തെലങ്കാനയിൽ താപനില ഒറ്റ അക്കത്തിലേക്ക് താഴാൻ സാധ്യത; ശീത തരംഗത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ്

By Metro DeskNov 28, 2025, 12:24 IST
ചുഴലിക്കാറ്റായ 'ദിത്വാഹ്' (Cyclone Ditwah) ന്റെ സ്വാധീനം കാരണം തെലങ്കാന ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ താപനില ഗണ്യമായി കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. തെലങ്കാനയിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ രാത്രി താപനില ഒറ്റ അക്കത്തിലേക്ക് (Single Digit) വരെ താഴാനും സാധ്യതയുണ്ട്, ഇത് തണുപ്പ് ശക്തമാകുന്നതിനും ശീത തരംഗത്തിന് സമാനമായ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ഇടയാക്കും.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

  • ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ സ്വാധീനം: ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപംകൊണ്ട 'ദിത്വാഹ്' ചുഴലിക്കാറ്റ് തീരദേശ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് കനത്ത മഴയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നതെങ്കിലും, ഇതിന്റെ പരോക്ഷ സ്വാധീനം തെലങ്കാനയിലെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തണുപ്പ് കൂടാൻ കാരണമാകും.
  • താപനില: സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ താപനില 8°C നും 10°C നും ഇടയിൽ എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
  • മഴ സാധ്യത: നവംബർ 30 നും ഡിസംബർ 1 നും തെലങ്കാനയിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പ്രവചിക്കുന്നു.
  • ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം: കുറഞ്ഞ താപനില ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ, പ്രത്യേകിച്ച് വയോധികരെയും കുട്ടികളെയും ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ആവശ്യമായ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

​ചുഴലിക്കാറ്റ് തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരങ്ങളിലേക്ക് അടുക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കനത്ത മഴയും ശക്തമായ കാറ്റും തുടരും.

