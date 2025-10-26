'മോൺതാ' ചുഴലിക്കാറ്റ്: ആന്ധ്രയിൽ ദുരിതാശ്വാസത്തിനും അവശ്യസാധനങ്ങൾക്കുമായി കർമ്മപദ്ധതി
ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപംകൊണ്ട 'മോൺതാ' ചുഴലിക്കാറ്റിനെ നേരിടാനായി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സർക്കാർ ദുരിതാശ്വാസത്തിനും അവശ്യസാധനങ്ങൾക്കുമായി വിപുലമായ കർമ്മപദ്ധതി തയ്യാറാക്കി. ചുഴലിക്കാറ്റ് കരതൊടുന്നതിന് മുൻപുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ഉറപ്പാക്കിയതായി സംസ്ഥാന സിവിൽ സപ്ലൈസ് മന്ത്രി എൻ. മനോഹർ അറിയിച്ചു.
മന്ത്രി പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ, ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പൊതുവിതരണ സംവിധാനത്തിനായുള്ള (PDS) സാധനങ്ങൾ സംഭരിക്കൽ, ഇന്ധനങ്ങളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കൽ, നെല്ല് സംഭരണം സംബന്ധിച്ച നടപടികൾ, ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലെ ഭക്ഷണവിതരണം, ചുഴലിക്കാറ്റിന് ശേഷമുള്ള വിതരണം എന്നിവയെല്ലാം കർമ്മപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക്
- അവശ്യവസ്തുക്കളുടെ വിതരണം: തീരദേശത്തെ എല്ലാ ന്യായവില കടകളിലേക്കുമുള്ള (Fair Price Shops) ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ വിതരണം ഒക്ടോബർ 26-നകം പൂർത്തിയാക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മണ്ഡൽ ലെവൽ സ്റ്റോക്ക് പോയിൻ്റുകളിൽ (MLSPs) മതിയായ സ്റ്റോക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- തീരദേശ ജില്ലകളിൽ 40% സ്റ്റോക്ക് നീക്കം പൂർത്തിയായി. ജില്ലാ കളക്ടർമാരുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം, രണ്ടാം ഘട്ട ഭക്ഷ്യധാന്യ നീക്കത്തിന് ജി.പി.എസ് (GPS) ഇളവ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- ദുരന്ത നിവാരണ ക്യാമ്പുകളിലും ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നതിനായി MLSP-കളിൽ നിന്ന് അവശ്യസാധനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് ജില്ലാ കളക്ടർമാർക്ക് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ചെലവ് ട്രഷറി റൂൾ (TR)-27 പ്രകാരം ക്രമീകരിക്കാമെന്നും അറിയിച്ചു.
- ചുഴലിക്കാറ്റിന് ശേഷമുള്ള വിതരണത്തിനായി ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ്പ് നിശ്ചയിച്ച അളവനുസരിച്ച് വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള മതിയായ സ്റ്റോക്ക് MLSP-കളിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ധന ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കും
സംസ്ഥാന നോഡൽ ഓഫീസർമാർക്കും ഓയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനികൾക്കും (OMCs) ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെ പെട്രോൾ, ഡീസൽ, ദ്രവീകൃത പെട്രോളിയം വാതകം (LPG) എന്നിവയുടെ സ്റ്റോക്ക് പൂർണ്ണമായി ഉറപ്പാക്കാൻ മന്ത്രി മനോഹർ നിർദേശം നൽകി.
വൈദ്യുതി തടസ്സമുണ്ടായാൽ, ടെലികോം ടവറുകൾ, കൺട്രോൾ റൂമുകൾ, ആശുപത്രികൾ, ചുഴലിക്കാറ്റ് ഷെൽട്ടറുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പവർ ബാക്കപ്പിനായി ഡീസൽ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ OMCs-മായി ഏകോപിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ കളക്ടർമാർക്ക് നിർദേശം നൽകി.
നെല്ല് സംഭരണം
നെല്ല് സംഭരണം നവംബർ ആദ്യവാരം പൂർണ്ണതോതിൽ ആരംഭിക്കുമെങ്കിലും, വിളവെടുത്ത നെല്ലുമായി കർഷകർ എത്തുന്ന എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഉടനടി സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറക്കും.
- തീരദേശ ജില്ലകളിലെ 1,500-ഓളം മില്ലുകളെ റൈത്തു സർവീസ് കേന്ദ്രങ്ങളുമായി (RSKs) ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- മോശം കാലാവസ്ഥ കാരണം നെല്ലിന് ഈർപ്പം കൂടുതലാണെങ്കിൽ, കർഷകരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ, നനഞ്ഞ നെല്ല് ഉണക്കാനുള്ള സ്ഥലവും മൂടുന്നതിനുള്ള കവറുകളും മില്ലുടമകൾ ഒരുക്കണമെന്ന് നിർദേശം നൽകി.
- വിള സംരക്ഷണത്തിനായി 50,000 ടാർപോളിനുകളും, കയറുകളും, മണൽ ചാക്കുകളും, പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റുകളും RSK-കളിൽ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ചുഴലിക്കാറ്റിനെ നേരിടാൻ സർക്കാർ പൂർണ്ണ സജ്ജമാണെന്നും, ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.