ചുഴലിക്കാറ്റ് 'സെൻയാർ' രൂപപ്പെട്ടു; തമിഴ്നാട് തീരത്ത് ശക്തമായ മഴയ്ക്കും കാറ്റിനും സാധ്യത
ചെന്നൈ: ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദ്ദം ശക്തിപ്പെട്ട് 'സെൻയാർ' (Senyar) ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറി. തീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറാൻ സാധ്യതയുള്ള സെൻയാർ, തമിഴ്നാടിന്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ ആഞ്ഞടിക്കുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്.
നവംബർ 28-നോ 29-നോ ഓടെ ചെന്നൈക്കും പുതുച്ചേരിക്കുമിടയിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് തീരം തൊടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിന്റെ സ്വാധീനം കാരണം തമിഴ്നാടിന്റെ വടക്കൻ തീരങ്ങളിലും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. പലയിടത്തും അതിശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.
സെൻയാർ തീരം കടക്കുന്ന സമയത്ത് കനത്ത കാറ്റും (മണിക്കൂറിൽ 100 കിലോമീറ്റർ വരെ) ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. തെക്കൻ കേരളത്തിലും മധ്യ കേരളത്തിലും മഴ വർധിക്കുമെന്നതിനാൽ, ഈ പ്രദേശങ്ങളിലും ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്നും, തീരദേശവാസികൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.