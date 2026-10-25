ചുഴലിക്കാറ്റ് ഭീഷണി: ഒഡീഷയിലെ അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട്; വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു

By  Metro Desk Oct 25, 2026, 18:39 IST
വള്ളം

ഭുവനേശ്വർ: ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദ്ദം ശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറിയേക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് ഒഡീഷയിൽ അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു. കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം (IMD) സംസ്ഥാനത്തെ അഞ്ച് തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

​മുന്നൊരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഒക്ടോബർ 28, 29 തീയതികളിൽ ദുരന്തസാധ്യതയുള്ള അഞ്ച് ജില്ലകളിലെ സ്‌കൂളുകൾ, കോളേജുകൾ, അങ്കണവാടികൾ എന്നിവയ്ക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ:

റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച ജില്ലകൾ: ഗഞ്ചം (Ganjam), ഗജപതി (Gajapati), രായഗഡ (Rayagada), കോരാപുട്ട് (Koraput), മൽക്കൻഗിരി (Malkangiri).

വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി: ബാധിത ജില്ലകളിൽ ഒക്ടോബർ 28, 29 തീയതികളിൽ ക്ലാസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. മറ്റ് ജില്ലകളിലെ പ്രാദേശിക സാഹചര്യം വിലയിരുത്തി അവധി നൽകാൻ അതത് കളക്ടർമാർക്ക് നിർദേശം നൽകി.

ശക്തമായ മഴ മുന്നറിയിപ്പ്: പലയിടത്തും 20 സെന്റീമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മണിക്കൂറിൽ 60 മുതൽ 70 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റും ഇടിമിന്നലും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ സജ്ജം: ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേന (NDRF), സംസ്ഥാന ദുരന്ത പ്രതികരണ സേന (ODRAF), ഫയർ ഫോഴ്സ് എന്നിവരുടെ 300-ലധികം ടീമുകളെ ദുരന്തബാധിത മേഖലകളിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മുൻകരുതലുകൾ: തീരദേശവാസികളെ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാനും ഗർഭിണികൾക്കും മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും പ്രത്യേക വൈദ്യസഹായം ഉറപ്പാക്കാനും മുഖ്യമന്ത്രി മോഹൻ ചരൺ മാജി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകി. മൽസ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.

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