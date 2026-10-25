ചുഴലിക്കാറ്റ് ഭീഷണി: ഒഡീഷയിലെ അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട്; വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു
ഭുവനേശ്വർ: ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദ്ദം ശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറിയേക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് ഒഡീഷയിൽ അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു. കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം (IMD) സംസ്ഥാനത്തെ അഞ്ച് തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മുന്നൊരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഒക്ടോബർ 28, 29 തീയതികളിൽ ദുരന്തസാധ്യതയുള്ള അഞ്ച് ജില്ലകളിലെ സ്കൂളുകൾ, കോളേജുകൾ, അങ്കണവാടികൾ എന്നിവയ്ക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ:
റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച ജില്ലകൾ: ഗഞ്ചം (Ganjam), ഗജപതി (Gajapati), രായഗഡ (Rayagada), കോരാപുട്ട് (Koraput), മൽക്കൻഗിരി (Malkangiri).
വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി: ബാധിത ജില്ലകളിൽ ഒക്ടോബർ 28, 29 തീയതികളിൽ ക്ലാസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. മറ്റ് ജില്ലകളിലെ പ്രാദേശിക സാഹചര്യം വിലയിരുത്തി അവധി നൽകാൻ അതത് കളക്ടർമാർക്ക് നിർദേശം നൽകി.
ശക്തമായ മഴ മുന്നറിയിപ്പ്: പലയിടത്തും 20 സെന്റീമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മണിക്കൂറിൽ 60 മുതൽ 70 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റും ഇടിമിന്നലും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ സജ്ജം: ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേന (NDRF), സംസ്ഥാന ദുരന്ത പ്രതികരണ സേന (ODRAF), ഫയർ ഫോഴ്സ് എന്നിവരുടെ 300-ലധികം ടീമുകളെ ദുരന്തബാധിത മേഖലകളിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മുൻകരുതലുകൾ: തീരദേശവാസികളെ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാനും ഗർഭിണികൾക്കും മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും പ്രത്യേക വൈദ്യസഹായം ഉറപ്പാക്കാനും മുഖ്യമന്ത്രി മോഹൻ ചരൺ മാജി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകി. മൽസ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.