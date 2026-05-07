മരണം തണ്ണിമത്തൻ കഴിച്ചല്ല; നാലുപേരുടെ ജീവനെടുത്തത് എലിവിഷമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

By  Metro Desk May 7, 2026, 21:39 IST
Dead

മുംബൈ: തണ്ണിമത്തൻ കഴിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാലു പേർ മരിച്ചതിന്‍റെ കാരണം എലിവിഷമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. മുംബൈ സ്വദേശിയായ അബ്ദുല്ല ദൊകാഡിയ, ഭാര്യ നസ്റീൻ,മക്കളായ സൈനബ്, ആയിഷ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.മരിച്ച നാലു പേരുടെയും ശരീരത്തിലും കഴിച്ച തണ്ണിമത്തനിലും മാരകമായ വിഷാംശം കണ്ടെത്തിയതായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. മരിച്ച നാലു പേരുടെയും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയപ്പോൾ ആന്തരികാവയവങ്ങളിൽ വിഷാംശം ഉണ്ടായിരുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

രാത്രി വീട്ടിലെത്തിയ അതിഥികൾക്കൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിനു ശേഷം അതിഥികൾ പോയതിനു പിന്നാലെ രാത്രി ഒരു മണിയോടെയാണ് ഇവർ തണ്ണിമത്തൻ കഴിച്ചത്. രാവിലെ അഞ്ച് മണിയോടെ ശാരീരിക അവശതകളെത്തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

തണ്ണിമത്തനിൽ അബദ്ധവശാൽ വിഷം പുരണ്ടതാണോ അതോ മനപ്പൂർവം ആരെങ്കിലും പുരട്ടിയതാണോ എന്നതിൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. സംഭവത്തിൽ അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

