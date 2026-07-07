മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കനത്ത കാലവർഷക്കെടുതി: മരണസംഖ്യ 15 ആയി; ഗതാഗതം പൂർണമായും തടസ്സപ്പെട്ടു
മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കനത്ത കാലവർഷത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ വിവിധ അപകടങ്ങളിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 15 ആയി ഉയർന്നു. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി തുടരുന്ന അതിശക്തമായ മഴയിൽ കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മുംബൈയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളായ നവി മുംബൈ, പൻവേൽ എന്നിവിടങ്ങളിലുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചത്.
മുംബൈയിലെ മാൻഖുർദിൽ മൂന്നു നില കെട്ടിടം തകർന്നുണ്ടായ അപകടത്തിൽ സ്ത്രീയും അഞ്ച് കുട്ടികളും അടക്കം ആറ് പേർ സംഭവസ്ഥലത്തുതന്നെ മരിച്ചു. മരണപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് 5 ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതുകൂടാതെ മരം വീണും, മണ്ണിടിച്ചിലിലും പെട്ടും, തുറന്നുകിടന്ന മാൻഹോളിൽ വീണും മറ്റ് നിരവധി പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്.
കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് മുംബൈ-പുണെ എക്സ്പ്രസ് വേയിൽ പലയിടങ്ങളിലും മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായി. റെയിൽവേ ട്രാക്കുകളിലും താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും വെള്ളം കയറിയതിനെത്തുടർന്ന് ട്രെയിൻ, റോഡ്, വ്യോമ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തടസ്സപ്പെട്ടു. നൂറിലധികം ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കുകയോ വഴിതിരിച്ചുവിടുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിലെ സർവീസുകളെയും മോശം കാലാവസ്ഥ ദോഷകരമായി ബാധിച്ചു. വരും ദിവസങ്ങളിലും ശക്തമായ മഴ തുടരുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പിനെത്തുടർന്ന് മുംബൈ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്.