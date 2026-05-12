വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിന് മുമ്പ് നിർണായക നീക്കം; ടിവികെയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 'വിമത' എഐഎഡിഎംകെ നേതാക്കളെ വിജയ് സന്ദർശിച്ചു
തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നമ്പർ ഗെയിം കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്നു. നിയമസഭയിൽ നിർണായകമായ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് ഇന്ന് വിമത എഐഎഡിഎംകെ നേതാക്കളായ എസ്പി വേലുമണി, സിവി ഷൺമുഖം എന്നിവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. കുറഞ്ഞത് 30 എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണയോടെ നാളെ സംസ്ഥാന നിയമസഭയിൽ ടിവികെയ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.
നേരത്തെ, തമിഴ്നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് സർക്കാർ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനിശ്ചിതത്വം നിലനിന്നപ്പോൾ, ഷൺമുഖവും വേലുമണിയും വിജയ്യെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്ന് പരസ്യമായി വാദിച്ചു. വിജയ്യെ പിന്തുണയ്ക്കാനുള്ള അവരുടെ നിർദ്ദേശം പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എടപ്പാടി കെ പളനിസ്വാമിക്ക് എതിരായി, ഇത് എഐഎഡിഎംകെ ക്യാമ്പിനുള്ളിൽ ആഭ്യന്തര വിള്ളലിനും അധികാര പോരാട്ടത്തിനും കാരണമായി. ഒരു വശത്ത് പളനിസ്വാമി ക്യാമ്പും മറുവശത്ത് ഷൺമുഖം- വേലുമണിയും തമ്മിൽ പിളർപ്പിന് എഐഎഡിഎംകെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉയർന്നുവന്നു.