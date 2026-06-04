കോൺഗ്രസിന്റെ വഞ്ചനയിൽ ആഴത്തിൽ മുറിവേറ്റു; ജൂൺ 8-ലെ 'ഇന്ത്യ' മുന്നണി യോഗം ഡിഎംകെ ബഹിഷ്കരിക്കും: എന്നാൽ ബിജെപി വിരുദ്ധ നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ല
Updated: Jun 4, 2026, 20:40 IST
കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ വഞ്ചനയിൽ കടുത്ത അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, വരാനിരിക്കുന്ന ജൂൺ 8-ലെ 'ഇന്ത്യ' (I.N.D.I.A.) മുന്നണി യോഗത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഭരണകക്ഷിയായ ഡിഎംകെ (DMK) തീരുമാനിച്ചു.
ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നതിനേക്കാൾ, വരാനിരിക്കുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും പാർട്ടി സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ നേതൃത്വം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കോൺഗ്രസിനോട് ശക്തമായ വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോഴും, കേന്ദ്രത്തിലെ ബിജെപിക്കെതിരെയുള്ള തങ്ങളുടെ ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിൽ യാതൊരുവിധ വിട്ടുവീഴ്ചയും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും ഡിഎംകെ നേതൃത്വം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.