അയോധ്യ സംഭാവനക്കൊള്ളയിൽ അതീവ ദുഃഖമുണ്ട്; ലഭിച്ച സംഭാവനകൾ ട്രസ്റ്റ് വെളിപ്പെടുത്തും: ട്രഷറർ ഗോവിന്ദ ദേവ്ഗിരി

By  Metro Desk Jul 6, 2026, 20:10 IST
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അയോധ്യ: അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഭക്തർ നൽകിയ സംഭാവനകളിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നെന്ന വാർത്തകളിൽ അതീവ ദുഃഖമുണ്ടെന്ന് ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി തീർത്ഥക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് ട്രഷറർ സ്വാമി ഗോവിന്ദ ദേവ്ഗിരി മഹാരാജ്. ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ലഭിച്ച സംഭാവനകളുടെയും ചെലവുകളുടെയും പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾ ട്രസ്റ്റ് വൈകാതെ തന്നെ പരസ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

​അയോധ്യയിലെ സംഭാവന മോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ രാമഭക്തർക്ക് വലിയ സങ്കടമുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പണപ്പിരിവിലും ഭൂമി ഇടപാടുകളിലും ക്രമക്കേട് നടന്നെന്ന ആരോപണങ്ങളെ തുടർന്ന് ഉയർന്ന വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ട്രസ്റ്റിന്റെ വിശദീകരണം. സംഭാവനകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ (SOP) നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

​വിവാദങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ കേസിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ (SIT) അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇതിനോടകം തന്നെ ട്രസ്റ്റിലെ ചില ഉന്നത ഭാരവാഹികൾ രാജി വെക്കുകയും പോലീസ് ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംഭാവനയായി ലഭിച്ച തുക ഭക്തരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രതീകമാണെന്നും അതിൽ യാതൊരുവിധ അഴിമതിയും അനുവദിക്കില്ലെന്നും ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹികൾ വ്യക്തമാക്കി.

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