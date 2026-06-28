'ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ' സൈനികരുടെ വീരമൃത്യു: പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന പൂർണ്ണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ
ന്യൂഡൽഹി: കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന 'ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ' സൈനിക നീക്കത്തിനിടെ ഇന്ത്യൻ സൈനികർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് പാർലമെന്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്ത് വിവാദമാക്കുകയാണെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. ഓപ്പറേഷനിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച ആറ് സൈനികരുടെ പേരുകൾ നാഷണൽ വാർ മെമ്മോറിയലിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രതിപക്ഷം സർക്കാരിനെതിരെ രംഗത്തുവന്നത്. പ്രതിരോധ മന്ത്രി പാർലമെന്റിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുവെന്ന പ്രതിപക്ഷ ആരോപണം വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു.
വിവാദത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം
2025 മെയ് മാസത്തിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഇന്ത്യ നടത്തിയ 'ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ' സൈനിക നീക്കത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച അഞ്ച് കരസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ഒരു വ്യോമസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെയും പേരുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ, 2025 ജൂലൈയിൽ പാർലമെന്റിൽ രാജ്നാഥ് സിംഗ് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന്റെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ സർക്കാരിനെതിരെ വലിയ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു. "ഈ ഓപ്പറേഷനിൽ നമ്മുടെ വീരസൈനികർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്നാണ് ഉത്തരം" എന്നായിരുന്നു അന്ന് രാജ്നാഥ് സിംഗ് പറഞ്ഞത്. സൈനികരുടെ ജീവത്യാഗം സർക്കാർ മറച്ചുവെച്ചുവെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നത്.
കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം
പ്രതിപക്ഷ ആരോപണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കൊണ്ട് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വിശദീകരണം നൽകി:
വ്യോമസേനാ പൈലറ്റുമാരെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യാജവാർത്ത: ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനാ പൈലറ്റുമാരെ ശത്രുക്കൾ പിടികൂടുകയോ വധിക്കുകയോ ചെയ്തുവെന്ന തരത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ചില മാധ്യമങ്ങളിലും വലിയ രീതിയിൽ വ്യാജപ്രചാരണം നടന്നിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടിയായാണ് പൈലറ്റുമാർക്ക് അപായമൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയത്.
സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്തു: മന്ത്രിയുടെ 55 മിനിറ്റ് നീണ്ട പ്രസംഗത്തിലെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രം പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തോടെ അടർത്തിയെടുത്ത് തെറ്റായ രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് കേന്ദ്രം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
രക്തസാക്ഷിത്വം നേരത്തെ അംഗീകരിച്ചത്: വീരമൃത്യു വരിച്ച ആറ് സൈനികർക്കും 2025 ആഗസ്റ്റിൽ തന്നെ ശൗര്യ പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നതാണെന്നും, 2025 മെയ് 11-ന് നടത്തിയ ഔദ്യോഗിക വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സൈന്യം ഇവരുടെ ത്യാഗത്തെ ആദരിച്ചിരുന്നതാണെന്നും മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പാകിസ്ഥാൻ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭീകരവാദ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇന്ത്യ നടത്തിയ ശക്തമായ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ. നൂറിലധികം ഭീകരരെയും പാക് സൈനികരെയും ഈ ഓപ്പറേഷനിലൂടെ വധിക്കാൻ സാധിച്ചതായും കേന്ദ്രം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.