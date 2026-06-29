പ്രതിരോധ ഗവേഷണങ്ങൾ ഇനി അതിവേഗത്തിലാകും; ഡി.ആർ.ഡി.ഒ-യ്ക്കായി പുതിയ പരിഷ്കരണങ്ങളുമായി രാജ്നാഥ് സിംഗ്
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ പ്രതിരോധ ഗവേഷണ-വികസന പ്രൊജക്ടുകളുടെ വേഗതയും കാര്യക്ഷമതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി വലിയ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ്. ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷന് (DRDO) കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക അധികാരം നൽകുന്ന 'ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പവേഴ്സ്' (DFP-2026) നയമാണ് അദ്ദേഹം പുറത്തിറക്കിയത്.
പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ തദ്ദേശീയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ അതിവേഗം വികസിപ്പിക്കാനും, നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി ഇവ സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കാനും പുതിയ നയം സഹായിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. 'ആത്മനിർഭർ ഭാരത്' (സ്വയംപര്യാപ്ത ഭാരതം) എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള വലിയൊരു ചുവടുവെപ്പാണിതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെ?
വേഗത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ: സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ DRDO-യിലെ വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൂടുതൽ സ്വയംഭരണാധികാരം ലഭിക്കുന്നതോടെ പ്രൊജക്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയൽ നീക്കങ്ങൾ വേഗത്തിലാകും.
പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക ഫണ്ട്: പുതിയ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളുടെ ട്രയലുകൾ, ടെസ്റ്റിംഗ്, വിലയിരുത്തലുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
വ്യവസായ-അക്കാദമിക് സഹകരണം: രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുമായും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുമായും സഹകരിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തുന്നതിനുള്ള ഫണ്ട് വിതരണ പ്രക്രിയ കൂടുതൽ ലളിതമാക്കി.
ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ് (CDS) ജനറൽ എൻ.എസ്. രാജ സുബ്രമണി, പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് കുമാർ സിംഗ് എന്നിവരടക്കമുള്ള പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്ത ഡൽഹിയിലെ ചടങ്ങിലാണ് പുതിയ പരിഷ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.