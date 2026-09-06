ഡൽഹി കെട്ടിട ദുരന്തം: ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയുമായും പോലീസുമായും സംസാരിച്ച് അമിത് ഷാ; എൻ.ഡി.ആർ.എഫ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജ്ജിതമാക്കി

By  Metro Desk Sep 6, 2026, 20:44 IST
ഡൽഹി അപകടം

ന്യൂഡൽഹി: തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഡൽഹിയിലെ സത്യ നികേതനിൽ ബഹുനില കെട്ടിടം തകർന്നു വീണതിനെ തുടർന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ തൻ്റെ ഗോവ സന്ദർശനത്തിലെ പരിപാടികൾ റദ്ദാക്കി. അപകട വിവരമറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി, ഡൽഹി പോലീസ് കമ്മീഷണർ, എൻ.ഡി.ആർ.എഫ് (NDRF) ഡയറക്ടർ ജനറൽ എന്നിവരുമായി ഫോണിൽ സംസാരിക്കുകയും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സ്ഥിതിഗതികൾ നേരിട്ട് വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു.

​കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെടുക്കാൻ എൻ.ഡി.ആർ.എഫും പ്രാദേശിക ഭരണകൂടവും സംയുക്തമായി യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിവരികയാണ്. പരിക്കേറ്റവർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ വൈദ്യസഹായങ്ങളും ഉറപ്പാക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി അമിത് ഷാ അറിയിച്ചു. 

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