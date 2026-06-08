ഡൽഹി ഹോട്ടൽ ദുരന്തം: 22 പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ഫ്ലറിഷ് ഇൻ ഹോട്ടൽ മാനേജർ കീഴടങ്ങി
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി മാളവ്യ നഗറിലെ ഫ്ലറിഷ് ഇൻ (Flourish Inn) ഹോട്ടലിലുണ്ടായ ദാരുണമായ അഗ്നിബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒളിവിൽ പോയ ഹോട്ടൽ മാനേജർ ജയ് മിശ്ര കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങി. ദുരന്തം നടന്ന് അഞ്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇയാൾ തിങ്കളാഴ്ച കോടതിക്ക് മുന്നിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചത്. ജൂൺ ആദ്യവാരമുണ്ടായ വൻ തീപിടിത്തത്തിൽ വിദേശികളടക്കം 22 പേരാണ് ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
ഫ്ലറിഷ് ഇൻ ഹോട്ടലിലെ താഴത്തെ നിലയിലുള്ള റെസ്റ്റോറന്റിൽ നിന്നുണ്ടായ പാചകവാതക ചോർച്ചയാണ് വലിയ ദുരന്തത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. ബി&ബി (Bed and Breakfast) സ്കീം പ്രകാരം വെറും ആറ് മുറികൾക്ക് മാത്രം അനുമതിയുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ 25-ഓളം മുറികൾ നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിപ്പിച്ചിരുന്നതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഹോട്ടലിന് നിർബന്ധിതമായ ഫയർ എൻ.ഒ.സി (Fire NOC) ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹോട്ടലിലെ പാചകക്കാരനായ കേശവ് നേഗി, ഹോട്ടൽ ഉടമ ലവ്കേഷ് ബജാജ് എന്നിവരെ പോലീസ് നേരത്തെ തന്നെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മാനേജരും ഇപ്പോൾ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. വൻ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകളും നിയമലംഘനങ്ങളുമാണ് ഇത്രയധികം ആളുകളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമായതെന്ന നിലയിലാണ് ഡൽഹി പോലീസ് അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്.