ഡൽഹി ഞങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രം; ഹൈക്കമാൻഡ് വഴികാട്ടും: മുഖ്യമന്ത്രി പദവിയിൽ ധൃതിയില്ലെന്ന് ഡി.കെ. ശിവകുമാർ
Nov 28, 2025, 17:48 IST
ബെംഗളൂരു: കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയുമായി നിലനിൽക്കുന്ന അധികാര പങ്കിടൽ തർക്കങ്ങൾക്കിടയിലും, പദവി നേടാൻ തനിക്ക് യാതൊരു ധൃതിയുമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും പി.സി.സി. അധ്യക്ഷനുമായ ഡി.കെ. ശിവകുമാർ. പാർട്ടി ഹൈക്കമാൻഡിനോടുള്ള തന്റെ കൂറ് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പ്രസ്താവന.
പ്രധാന പ്രസ്താവനകൾ:
- 'ഡൽഹി ഞങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രം': "ഞങ്ങളുടെ ഹൈക്കമാൻഡ് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രം. അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് വഴികാട്ടുകയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു," ശിവകുമാർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
- മുഖ്യമന്ത്രി പദവി: മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ താൻ തിരക്കുകൂട്ടുന്നില്ലെന്നും, പാർട്ടി നൽകുന്ന ഏത് ഉത്തരവാദിത്തവും നിർവഹിക്കാൻ താൻ തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
- ആരോപണങ്ങൾ തള്ളി: സിദ്ധരാമയ്യ വിഭാഗവുമായി തനിക്ക് തർക്കങ്ങളില്ലെന്നും, വികസന കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സിദ്ധരാമയ്യയും ഡി.കെ. ശിവകുമാറും തമ്മിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പദവി പങ്കിടുന്നതിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം മുറുകിയിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഖാർഗെയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി ഡി.കെ.എസ്. നടത്തിയ ഈ പ്രസ്താവന ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ അന്തിമ തീരുമാനത്തിന് താൻ പൂർണ്ണമായും വഴങ്ങുമെന്ന സന്ദേശമാണ് ഈ വാക്കുകളിലൂടെ അദ്ദേഹം നൽകുന്നത്.