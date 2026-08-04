ഡൽഹി മെട്രോയ്ക്ക് ഇനി വീട്ടാനുള്ളത് 35,828 കോടി രൂപയുടെ ജപ്പാൻ വായ്പ: കേന്ദ്ര സർക്കാർ

By  Metro Desk Aug 4, 2026, 09:53 IST
ഡെൽഹി മെട്രോ

ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി മെട്രോ റെയിൽ കോർപ്പറേഷന് (DMRC) ജപ്പാൻ അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ ഏജൻസിയിൽ (JICA) നിന്ന് എടുത്ത വായ്പയിൽ ഇനിയും 35,828 കോടി രൂപ തിരിച്ചടയ്ക്കാനുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ രാജ്യസഭയെ അറിയിച്ചു. ഭവന, നഗരകാര്യ സഹമന്ത്രി തോഖൻ സാഹുവാണ് തിങ്കളാഴ്ച രാജ്യസഭയിൽ എഴുതിത്തയ്യാറാക്കിയ മറുപടിയിലൂടെ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

തിരിച്ചടച്ച തുക: പ്രവർത്തനാദായത്തിൽ (operational revenue) നിന്ന് ഡി.എം.ആർ.സി ഇതുവരെ 9,948.09 കോടി രൂപ തിരികെ അടച്ചു കഴിഞ്ഞു.

സർക്കാർ ധനസഹായം: കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരും ഡൽഹി സർക്കാരും ഇക്വിറ്റിയും ഗ്രാന്റുകളും ഉൾപ്പെടെ യഥാക്രമം 6,604.37 കോടി രൂപയും 6,155.44 കോടി രൂപയും പദ്ധതിക്കായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

യാത്രാനിരക്ക്: 'മെട്രോ റെയിൽവേയ്സ് ആക്ട് 2002' പ്രകാരമാണ് യാത്രാനിരക്കുകൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. യാത്രക്കാരുടെ സാമ്പത്തിക ശേഷിയും താങ്ങാനാവുന്ന നിരക്കുകളും പരിഗണിച്ചാണ് നിർണയം.

കൂടുതൽ വരുമാനം: ടിക്കറ്റിതര വരുമാനം (Non-fare box revenue) വർധിപ്പിച്ച് യാത്രാനിരക്കുകൾ സാധാരണക്കാർക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡി.എം.ആർ.സി അറിയിച്ചു.

Tags

Share this story

Featured

You may like