19 മോസ്റ്റ് വോണ്ടഡ് ഭീകരരുടെ ചിത്രങ്ങളടങ്ങിയ പോസ്റ്ററുകൾ തെരുവുകളിൽ പതിച്ച് ഡൽഹി പോലീസ് ; നടപടി സ്വാതന്ത്ര്യദിന സുരക്ഷാ ഒരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി
ന്യൂഡൽഹി : സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായി തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ കടുത്ത ഭീകരാക്രമണ ഭീഷണിയും സുരക്ഷാ ആശങ്കകളും നിലനിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഡൽഹി പോലീസ് രാജ്യതലസ്ഥാനത്തുടനീളം കടുത്ത ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യ തിരയുന്ന ഏറ്റവും അപകടകാരികളായ 19 മോസ്റ്റ് വോണ്ടഡ് ഭീകരരുടെ ചിത്രങ്ങളും വിവരങ്ങളും അടങ്ങിയ പോസ്റ്ററുകൾ നഗരത്തിലെ പ്രധാന പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും ജനത്തിരക്കേറിയ മാർക്കറ്റുകളിലും റെഡ് ഫോർട്ടിന് സമീപവും പോലീസ് പതിപ്പിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വൻ ഭീഷണിയുയർത്തുന്ന ഇത്തരക്കാരെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കാനും അവരുടെ സഹായത്തോടെ സംശയാസ്പദമായ നീക്കങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുമാണ് പോലീസ് ഈ നീക്കത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ഇന്ത്യൻ മുജാഹിദീൻ, അൽ-ഖ്വയ്ദ, വിവിധ ഖാലിസ്ഥാനി ഭീകരസംഘടനകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധമുള്ള പ്രമുഖ ഭീകരരുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് പോസ്റ്ററുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ മുജാഹിദീന്റെ പ്രമുഖ നേതാക്കളായ റിയാസ് ഭട്കൽ, ഇഖ്ബാൽ ഭട്കൽ, അൽ-ഖ്വയ്ദ ഭീകരരായ മുഹമ്മദ് ഷർജീൽ അക്തർ, അബു സുഫിയാൻ, സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അർഷിയാൻ എന്നിവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട്. കൂടാതെ ഖാലിസ്ഥാൻ സിന്ദാബാദ് ഫോഴ്സിന്റെ രഞ്ജിത് സിംഗ് നീത, പരമ്ജിത് സിംഗ് പമ്മ, ഖാലിസ്ഥാൻ ടൈഗർ ഫോഴ്സിന്റെ അർഷ്ദീപ് സിംഗ് ഡാല, ബാബർ ഖൽസ ഇന്റർനാഷണലിന്റെ ഹർവിന്ദർ സിംഗ് റിന്ദ, വാധവ സിംഗ് ബാബർ തുടങ്ങിയ അപകടകാരികളായ വ്യക്തികളുടെ ചിത്രങ്ങളും വ്യക്തമായ വിലാസങ്ങളും പോസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഈ ഭീകരരെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നവർ ഉടൻ തന്നെ പോലീസ് കൺട്രോൾ റൂമിലോ (112) സ്പെഷ്യൽ സെല്ലിലോ വിവരമറിയിക്കണമെന്ന് ഡൽഹി പോലീസ് പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നവർക്ക് ഉചിതമായ പാരിതോഷികം നൽകുമെന്നും വിവരം നൽകുന്ന വ്യക്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ തികച്ചും രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുമെന്നും പോലീസ് ഉറപ്പുനൽകുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യദിന പരേഡും ചെങ്കോട്ടയിലെ ആഘോഷങ്ങളും തടസ്സമില്ലാതെ നടക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഡ്രോൺ വിരുദ്ധ സംവിധാനങ്ങളും സിസിടിവി നിരീക്ഷണവും ഡ്രൈവുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുൻകരുതലുകളാണ് ഡൽഹിയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.