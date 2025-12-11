ഡൽഹി കലാപ ഗൂഢാലോചനാ കേസ്: ഉമർ ഖാലിദിന് സഹോദരിയുടെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇടക്കാല ജാമ്യം
Dec 11, 2025, 19:49 IST
2020-ലെ വടക്കുകിഴക്കൻ ഡൽഹി കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗൂഢാലോചനാ കേസിൽ (larger conspiracy case) പ്രതിയായ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഉമർ ഖാലിദിന് സഹോദരിയുടെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഡൽഹി കോടതി ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിച്ചു.
- അനുവദിച്ച ജാമ്യം: അഡീഷണൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജ് സമീർ ബാജ്പേയ് ആണ് ഉമർ ഖാലിദിന് രണ്ടാഴ്ചത്തെ ഇടക്കാല ജാമ്യം (Interim Bail) അനുവദിച്ചത്.
- കാലാവധി: ഈ മാസം ഡിസംബർ 16 മുതൽ 29 വരെയാണ് ജാമ്യം ലഭിക്കുക. ഡിസംബർ 29-ന് വൈകുന്നേരം അദ്ദേഹം തിരികെ കീഴടങ്ങണം.
- വിവാഹം: ഉമർ ഖാലിദിന്റെ സഹോദരി ആയിഷ ഫാത്തിമ സയ്യിദയുടെ വിവാഹം ഡിസംബർ 27-ന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ വെച്ച് നടക്കാനാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്.
- കോടതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ: ജാമ്യക്കാലയളവിൽ കേസിൽ ബന്ധപ്പെട്ട സാക്ഷികളെയോ വ്യക്തികളെയോ ബന്ധപ്പെടരുതെന്നും, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നും കോടതി കർശനമായി നിർദ്ദേശിച്ചു.
- പശ്ചാത്തലം: യുഎപിഎ (UAPA - Unlawful Activities (Prevention) Act) ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി 2020 സെപ്റ്റംബർ 13 മുതൽ ഉമർ ഖാലിദ് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലാണ്. ഈ കേസിൽ നേരത്തെ വിചാരണ കോടതിയും ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയിരുന്നു. നിലവിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണനയിലാണ്.
രണ്ട് വർഷം മുൻപ് മറ്റൊരു സഹോദരിയുടെ വിവാഹത്തിലും ഉമർ ഖാലിദിന് ഇടക്കാല ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു.