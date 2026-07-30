ഡൽഹിയിലെ വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭം: 'വെടിയുണ്ടകളുടെ കണക്ക് സൂക്ഷിക്കണം'; കേന്ദ്രത്തിന് സുപ്രീം കോടതി നിർദേശം
ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് (NEET) പരീക്ഷ ക്രമക്കേടിനെതിരെ ഡൽഹി ജന്തർ മന്ദിറിൽ വിദ്യാർഥികൾ നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭത്തിന് നേരെ പോലീസ് നടത്തിയ നടപടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർണായക ഉത്തരവുമായി സുപ്രീം കോടതി. പ്രക്ഷോഭദിവസം സുരക്ഷാസേന ഉപയോഗിച്ച വെടിയുണ്ടകളുടെയും പെല്ലറ്റുകളുടെയും വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ 'അമ്മ്യൂണിഷൻ ലോഗ്' (Ammunition log) സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചു.
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി, ജസ്റ്റിസ് വി. മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ചത്. പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെ പെല്ലറ്റ് തോക്കുകളുടെ ഉപയോഗത്തിൽ പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർഥികൾക്ക് അടിയന്തരവും വിദഗ്ധവുമായ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാൻ ഡൽഹി സർക്കാരിനോടും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
ആയുധ രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കണം: ജൂലൈ 20-ന് ജന്തർ മന്ദിറിൽ വിന്യസിച്ച റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ് (RAF) ഉപയോഗിച്ച വെടിയുണ്ടകളുടെയും ആയുധങ്ങളുടെയും വിവരങ്ങൾ കൈമാറാനും സൂക്ഷിക്കാനും കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സൗജന്യ വിദഗ്ധ ചികിത്സ: പെല്ലറ്റ് ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് മികച്ച ചികിത്സ ഡൽഹി സർക്കാർ ഉറപ്പാക്കണം.
കോടതി നിരീക്ഷണം: ക്രമസമാധാന പാലനത്തിന് അതിതീവ്ര സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇത്തരം മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്നും, എന്നാൽ അക്രമ സംഭവങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പെല്ലറ്റ് തോക്കുകൾ പൂർണമായി നിരോധിക്കാനാകുമോ എന്നത് വിശദമായി പരിശോധിക്കുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
മുൻ കേന്ദ്ര ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണറും റിട്ടയേർഡ് ഐ.പി.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ യശോവർധൻ ആസാദും പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർഥികളും സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.