ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; 3 സീറ്റുകളിൽ എബിവിപിക്ക് വിജയം: വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക്
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡന്റ്സ് യൂണിയൻ (DUSU) തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആർ.എസ്.എസ് അനുകൂല വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായ എബിവിപിക്ക് (ABVP) മിന്നും വിജയം. കേന്ദ്ര പാനലിലെ നാലിൽ മൂന്ന് പ്രമുഖ തസ്തികകളും എബിവിപി കൈക്കലാക്കിയപ്പോൾ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി അപ്രതീക്ഷിത വിജയം നേടി.
തീപാറുന്ന പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ എബിവിപിയുടെ യാഷ് ദബാസ് (Yash Dabas) പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. കോൺഗ്രസ് പിന്തുണയുള്ള എൻ.എസ്.യു.ഐ (NSUI) സ്ഥാനാർത്ഥി വിജയ് മീനയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് യാഷ് ദബാസ് വിജയിച്ചത്.
എബിവിപിയുടെ റിയ ഛാവ്ഡി (Riya Chhawdi) സെക്രട്ടറിയായും, ലക്ഷ്യ രാജ് സിംഗ് (Lakshya Raj Singh) ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായും വിജയിച്ചു.
അതേസമയം, എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ച ദീപാൻഷു ഷോക്കീൻ (Deepanshu Shokeen) വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയം നേടി. എബിവിപിയുടെയും എൻ.എസ്.യു.ഐയുടെയും സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ബഹുദൂരം പിന്നിലാക്കിയാണ് ദീപാൻഷു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കിയത്.
ഡൽഹി ക്യാമ്പസുകളിൽ തങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ വിജയമെന്ന് എബിവിപി നേതാക്കൾ പ്രതികരിച്ചു. വോട്ടെണ്ണലിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇരു മുന്നണികളും തമ്മിൽ ശക്തമായ മത്സരമാണ് നടന്നത്.