ഡൽഹി വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കൽ: ബി.എൽ.ഒമാരുടെ വീടുസന്ദർശനം ഓഗസ്റ്റ് 17 വരെ നീട്ടി; അന്തിമ പട്ടിക ഒക്ടോബർ 27-ന്
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ വോട്ടർപട്ടിക സമഗ്രമായി പുതുക്കുന്നതിനുള്ള 'സ്പെഷ്യൽ ഇന്റൻസീവ് റിവിഷൻ' (SIR 2026) നടപടികളുടെ സമയക്രമം കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ (ECI) നീട്ടി. പുതിയ സമയക്രമം അനുസരിച്ച് ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസർമാർ (BLO) നടത്തുന്ന വീടുവീടാന്തരമുള്ള വോട്ടർ വിവരശേഖരണവും പരിശോധനയും ഓഗസ്റ്റ് 17 വരെ തുടരും.
ഡൽഹി ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസറുടെ (CEO) അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചാണ് സമയപരിധി നീട്ടിനൽകാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തീരുമാനിച്ചത്. 2026 ഒക്ടോബർ 1 യോഗ്യതാ തീയതിയായി കണക്കാക്കിയാണ് വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്കരണം നടക്കുന്നത്.
പുതുക്കിയ പ്രധാന തീയതികൾ:
- ബി.എൽ.ഒമാരുടെ വീടുസന്ദർശനം: ഓഗസ്റ്റ് 17 വരെ
- കരട് വോട്ടർപട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരണം: ഓഗസ്റ്റ് 24
- അവകാശവാദങ്ങളും എതിർപ്പുകളും സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയം: ഓഗസ്റ്റ് 24 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 23 വരെ
- അന്തിമ വോട്ടർപട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരണം: ഒക്ടോബർ 27
വോട്ടർമാർക്ക് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ വെബ്സൈറ്റ് (voters.eci.gov.in) വഴിയും വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി പരിശോധിക്കാനും ഫോമുകൾ സമർപ്പിക്കാനും സൗകര്യമുണ്ട്. അർഹരായ മുഴുവൻ വോട്ടർമാരെയും പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനും വ്യാജ വോട്ടർമാരെ ഒഴുവാക്കാനുമാണ് ഈ തീവ്ര വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കൽ പ്രക്രിയ നടപ്പിലാക്കുന്നത്.