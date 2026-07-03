വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പാസ്പോർട്ട് നിഷേധിച്ച സംഭവം: പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ ആർ. രാജഗോപാലിന് പാസ്പോർട്ട് അയച്ചു
കൊൽക്കത്ത: വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരില്ലെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് പാസ്പോർട്ട് പുതുക്കി നൽകുന്നത് തടഞ്ഞുവെച്ച അധികൃതരുടെ നടപടിക്കെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു. 'ദി ടെലഗ്രാഫ്' മുൻ എഡിറ്ററും പ്രമുഖ മാധ്യമപ്രവർത്തകനുമായ ആർ. രാജഗോപാലിന്റെ പാസ്പോർട്ട് അപേക്ഷ നിരസിച്ച സംഭവം ദേശീയതലത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്കും രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്കും വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.
പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 'സ്പെഷ്യൽ ഇന്റൻസീവ് റിവിഷൻ' (SIR) നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് മുപ്പത് വർഷത്തിലേറെയായി കൊൽക്കത്തയിൽ താമസിക്കുന്ന ആർ. രാജഗോപാലിന്റെ പേര് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന്, പാസ്പോർട്ട് പുതുക്കുന്നതിനായുള്ള പോലീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ സമയത്ത് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പോലീസ് പ്രതികൂല റിപ്പോർട്ട് നൽകുകയായിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാസ്പോർട്ട് പുതുക്കൽ അപേക്ഷ കഴിഞ്ഞ നൂറിലധികം ദിവസങ്ങളായി തടസ്സപ്പെട്ടു കിടക്കുകയായിരുന്നു. പാസ്പോർട്ട് ലഭിക്കാത്തതിനാൽ അമേരിക്കയിലുള്ള മകളുടെ വിവാഹത്തിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
തനിക്ക് നേരിട്ട ഈ അനുഭവം ആർ. രാജഗോപാൽ പരസ്യമാക്കിയതോടെയാണ് സംഭവം ദേശീയ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചത്. തുടർന്ന് എഡിറ്റേഴ്സ് ഗിൽഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ സംഘടനകളും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കളും കടുത്ത പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് പൗരന്റെ അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണാധികാരത്തിനെതിരെ വ്യാപകമായ വിമർശനങ്ങളാണ് ഉയർന്നത്. കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും ബംഗാൾ സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് രംഗത്തുവന്നിരുന്നു.
പ്രതിഷേധം ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിലും വിവാദം ദേശീയതലത്തിൽ കടുത്ത പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചതോടെയും ഒടുവിൽ അധികൃതർ നിലപാട് മാറ്റാൻ നിർബന്ധിതരാവുകയായിരുന്നു. കൊൽക്കത്ത പോലീസിന്റെ പ്രത്യേക സംഘം അപേക്ഷ പുനഃപരിശോധിക്കുകയും തടസ്സങ്ങൾ നീക്കി പാസ്പോർട്ട് അടിയന്തരമായി പ്രിന്റ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന് അയക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.