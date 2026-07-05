നാടുകടത്തൽ നടപടി: തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള 50 ബംഗ്ലാദേശികളെ ഹൗറ എക്സ്പ്രസിൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെത്തിക്കും
ചെന്നൈ: ഇന്ത്യയിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി താമസിച്ചതിന് പിടിയിലാവുകയും ശിക്ഷാ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്ത 50 ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശികളെ നാടുകടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. തമിഴ്നാട്ടിലെ സേലം ജില്ലയിലുള്ള അത്തൂർ പ്രത്യേക തടങ്കൽ പാളയത്തിൽ (Special Detention Camp) കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഇവരെ കനത്ത പൊലീസ് കാവലിൽ ട്രെയിൻ മാർഗം പശ്ചിമ ബംഗാളിലേക്ക് അയച്ചു. 44 പുരുഷന്മാരും 6 സ്ത്രീകളും അടങ്ങുന്നതാണ് സംഘം.
ഔദ്യോഗികമായി നാടുകടത്തൽ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചതിനെ തുടർന്ന്, വെള്ളിയാഴ്ച മൂന്ന് പ്രത്യേക പൊലീസ് വാനുകളിലായി ഇവരെ തിരുച്ചിറപ്പള്ളി റെയിൽവേ ജംഗ്ഷനിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും ഹൗറ എക്സ്പ്രസിലെ (Howrah Express) പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ച കോച്ചിലാണ് ഇവരെ പശ്ചിമ ബംഗാളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. സേലം ആംഡ് റിസർവ് ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ശക്തിവേലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 40 അംഗ സായുധ പൊലീസ് സംഘമാണ് ഇവർക്ക് സുരക്ഷയൊരുക്കുന്നത്.
പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഹരിദാസ്പൂർ ലാൻഡ് ബോർഡറിൽ വെച്ച് തമിഴ്നാട് പൊലീസ് ഇവരെ അതിർത്തി രക്ഷാസേനയ്ക്ക് (BSF) കൈമാറും. അവിടെ നിന്നുള്ള ആവശ്യമായ നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ബി.എസ്.എഫ് ഇവരെ ഔദ്യോഗികമായി ബംഗ്ലാദേശ് അധികൃതർക്ക് കൈമാറുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. അതിർത്തി ലംഘനത്തിനും വ്യാജരേഖ ചമച്ചതിനും ചെന്നൈയിലെയും ദിണ്ടിഗലിലെയും വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചവരാണ് നിലവിൽ മോചിതരായ ഈ 50 പേർ.