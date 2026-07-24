ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ ക്രിമിനൽ മന്ത്രി; വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ പെല്ലറ്റ് ഗൺ പ്രയോഗിച്ചത് ന്യായീകരിക്കാനാകില്ല: നടപടി വേണമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി
ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനവുമായി ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ ഒരു "ക്രിമിനൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി" യാണെന്നും രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം തകർന്നതിന്റെ പ്രതീകമായ അദ്ദേഹത്തെ ഉടൻ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഡൽഹിയിൽ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർത്ഥിക്കൊപ്പം വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി.
രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രധാന ആരോപണങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും:
പെല്ലറ്റ് ഗൺ പ്രയോഗത്തിൽ പ്രതിഷേധം: സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ പോലീസ് പെല്ലറ്റ് തോക്കുകളും ലാത്തിച്ചാർജും പ്രയോഗിച്ചു. പെല്ലറ്റ് ആക്രമണത്തിൽ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നിർത്തിയാണ് രാഹുൽ സംസാരിച്ചത്.
മന്ത്രിയുടെ രാജി: ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളെ തെരുവിലിറക്കാൻ ഇടയാക്കിയത് ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനാണെന്നും, ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്ക് ഉത്തരവാദികളായവരെ പുറത്താക്കി മന്ത്രി രാജി വെക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പ്രധാനമന്ത്രി മാപ്പ് പറയണം: വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ ക്രൂരമായ പോലീസ് നടപടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി യുവാക്കളോട് പരസ്യമായി മാപ്പ് പറയണം.
ത്രിവർണ്ണ പതാകയേന്തി സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ പെല്ലറ്റ് പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ വാദം. എന്നാൽ പെല്ലറ്റ് തോക്കേറ്റ എന്റെ സഹോദരന് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത്. യുവാക്കളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ച് അവരുടെ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറാകണം.— രാഹുൽ ഗാന്ധി