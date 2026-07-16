'ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവെക്കണം; സോനം വാങ്ചുക്കിനെ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിയാക്കണം'; കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് അരവിന്ദ് കേജ്രിവാൾ
ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ആം ആദ്മി പാർട്ടി (എഎപി) ദേശീയ കൺവീനർ അരവിന്ദ് കേജ്രിവാൾ. ഡൽഹി ജന്തർ മന്തറിൽ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരം നടത്തുന്ന സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനുമായ സോനം വാങ്ചുക്കിനെ സന്ദർശിച്ച ശേഷമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.
കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ എത്രയും വേഗം രാജിവെക്കണമെന്ന് കേജ്രിവാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം നേരിടുന്ന ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ സോനം വാങ്ചുക്കിനെപ്പോലെയുള്ള ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള ഒരാളെ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിയാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഓരോ വർഷവും പരീക്ഷാ പേപ്പറുകൾ ചോരുകയും അതിന്റെ വില നൽകേണ്ടി വരുന്നത് രാജ്യത്തെ യുവാക്കളുമാണ്. ഈ വിദ്യാഭ്യാസ വ്യവസ്ഥിതി പൂർണ്ണമായും തകർന്നിരിക്കുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനെ പുറത്താക്കി സോനം വാങ്ചുക്കിന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ചുമതല നൽകാൻ തയ്യാറാകണം.— അരവിന്ദ് കേജ്രിവാൾ
നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (CJP) നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് സോനം വാങ്ചുക് ജന്തർ മന്തറിൽ നിരാഹാര സമരം നടത്തുന്നത്. 19 ദിവസമായി തുടരുന്ന ഉപവാസത്തെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യനില വളരെ മോശമായിരിക്കുകയാണ്. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളടക്കം വാങ്ചുക്കിന് പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനാണ് സമരക്കാരുടെ തീരുമാനം.