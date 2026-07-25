ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി രാജ്യചരിത്രത്തിലെ നിർണായക നിമിഷം; ഭരണാധികാരികൾക്കുള്ള വലിയ പാഠമെന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി
ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്രമന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജിയെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചും സ്വാഗതം ചെയ്തും എ.ഐ.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി. ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒരു നിമിഷമാണെന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. ഭരണഘടനയെയും ജനഹിതത്തെയും തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ ഭരണാധികാരികൾക്കുമുള്ള ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പും പാഠവുമാണിതെന്നും അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
അധികാരം ജനങ്ങളെ സേവിക്കാനുള്ളതാണെന്നും അല്ലാതെ സ്വന്തം താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതല്ലെന്നും പ്രിയങ്ക ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദം വായടപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഏതൊരു ഭരണകൂടത്തിനും ഒടുവിൽ തിരിച്ചടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ഈ രാജി.
തുടർച്ചയായ രാജി ആവശ്യങ്ങൾക്കും രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കും ഒടുവിലാണ് ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെച്ചത്. ഈ രാജി പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച വലിയ വിജയമായാണ് കോൺഗ്രസ് വിലയിരുത്തുന്നത്. വിഷയത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ സമരം ശക്തമാക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ തീരുമാനം.