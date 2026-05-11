ബംഗാൾ വോട്ടർപട്ടികയിലെ പേരു വെട്ടൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ ബാധിച്ചോ; പുതിയ ഹർജികൾ നൽകാൻ ടിഎംസിക്ക് സുപ്രീം കോടതിയുടെ അനുമതി
ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി നടത്തിയ വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ (Special Intensive Revision - SIR) തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചെന്ന തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ വാദത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി ഇടപെടുന്നു. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പേര് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടത് മൂലം ഫലം അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ട മണ്ഡലങ്ങളിൽ പുതിയ ഹർജികൾ സമർപ്പിക്കാൻ മമത ബാനർജിക്കും മറ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കും കോടതി അനുമതി നൽകി.
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്. ടിഎംസിക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ കല്യാൺ ബാനർജി കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ച പ്രധാന വാദങ്ങൾ ഇവയാണ്:
- വിജയശതമാനവും വോട്ട് ചോർച്ചയും: സംസ്ഥാനത്തെ 31 അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളിൽ വിജയിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ പേരുടെ പേരുകൾ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
- ഉദാഹരണം: ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ ടിഎംസി സ്ഥാനാർത്ഥി 862 വോട്ടുകൾക്ക് തോറ്റപ്പോൾ, അവിടെ 5,000-ലധികം വോട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു.
- ആകെ വോട്ടുകൾ: ടിഎംസിയും ബിജെപിയും തമ്മിലുള്ള വോട്ട് വ്യത്യാസം 32 ലക്ഷത്തോളമാണെങ്കിലും, പട്ടികയിൽ നിന്നുള്ള പേര് വെട്ടലിനെതിരെ നൽകിയ അപ്പീലുകൾ 35 ലക്ഷത്തിലധികം വരും.
കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം:
വിജയ ഭൂരിപക്ഷത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ വോട്ടുകൾ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടത് മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഫലത്തെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഗൗരവകരമായ കാര്യമാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഓരോ മണ്ഡലത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി പുതിയ അപേക്ഷകൾ നൽകാൻ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. വോട്ടർമാരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് ജനാധിപത്യത്തിൽ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നും അപ്പീലുകളിൽ എത്രയും വേഗം തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
എന്നാൽ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധമായ തർക്കങ്ങൾ ഇലക്ഷൻ പെറ്റീഷനിലൂടെ മാത്രമേ പരിഹരിക്കാനാകൂ എന്നും എല്ലാ പരാതികളും പ്രത്യേകം വ്യവഹാരമായി പരിഗണിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നുമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കോടതിയിൽ സ്വീകരിച്ച നിലപാട്.