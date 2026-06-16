പാട്‌ലീപുത്ര സ്റ്റേഷനിലെ സംഘർഷത്തിനിടെ യുവാവ് ട്രെയിനിൽ മരിച്ചോ? രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കുവെച്ച വീഡിയോ വ്യാജമെന്ന് റെയിൽവേ

By  Metro Desk Jun 16, 2026, 14:31 IST
Padali

ബീഹാറിലെ പാട്‌ലീപുത്ര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിനിടെ ട്രെയിനിനുള്ളിൽ യുവാവ് ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചെന്ന രീതിയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോ തള്ളി റെയിൽവേ രംഗത്ത്. കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്റെ എക്സ് (X) അക്കൗണ്ടിൽ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോ വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണെന്ന് ഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ (ECR) വ്യക്തമാക്കി.

​ബീഹാർ പോലീസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് പരീക്ഷയ്‌ക്കെത്തിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ട്രെയിനുകൾ വൈകിയതിനെത്തുടർന്ന് സ്റ്റേഷനിൽ വലിയ രീതിയിൽ പ്രതിഷേധിക്കുകയും ട്രാക്കുകൾ ഉപരോധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ട്രെയിനിനുള്ളിൽ ഒരു യുവാവ് തളർന്നുവീഴുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചത്. കോൺഗ്രസ് വക്താവ് അതുൽ ലോൺധെ പാട്ടീൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഈ വീഡിയോ പിന്നീട് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പങ്കുവെക്കുകയായിരുന്നു.

​"ഈ വീഡിയോ എന്നെ ഉള്ളുലച്ചു" എന്ന് കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്. പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ യാത്ര ഒരുക്കാൻ പോലും മോദി സർക്കാരിന് കഴിയുന്നില്ലെന്നും, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നിലവിളി കേൾക്കാൻ ഭരണകൂടത്തിന് താല്പര്യമില്ലെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചിരുന്നു.

​എന്നാൽ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പാട്‌ലീപുത്ര സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ളതല്ലെന്നും, ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരും മരണപ്പെട്ടതായി ഒരു വിവരവുമില്ലെന്നും റെയിൽവേ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു. ഇത്തരം വ്യാജവാർത്തകളും കിംവദന്തികളും പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്നും റെയിൽവേ അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വീഡിയോയിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ കടുത്ത ക്ഷീണമോ കാരണമാകാം ബോധക്ഷയമുണ്ടായതെന്നാണ് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ മനസ്സിലാകുന്നതെന്നും റെയിൽവേ വ്യക്തമാക്കി.

​ശനിയാഴ്ച രാത്രി വൈകി പാട്‌ലീപുത്ര സ്റ്റേഷനിൽ പരീക്ഷാർത്ഥികൾ നടത്തിയ പ്രതിഷേധം പിന്നീട് കല്ലേറിലും അക്രമത്തിലും കലാശിച്ചിരുന്നു. തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പോലീസിന് ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തേണ്ടി വരികയും കണ്ണീർവാതകം പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിലെ മരണവാർത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കം ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

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