പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ മാരകായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയോ?: അമിത് ഷായ്ക്ക് കത്തയച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി; മറുപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ്
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി ജന്തർ മന്തറിൽ സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ നടന്ന പൊലീസ് അതിക്രമത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായോട് വിശദീകരണം തേടി ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെ പെല്ലറ്റ് തോക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാരകായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി അയച്ച കത്തിൽ ചോദിച്ചു.
വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ "ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തിന്റെ" ഉത്തരവാദിത്തം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടു. നീതിപൂർവ്വമായ പരീക്ഷാ രീതിയും വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായവും ആവശ്യപ്പെട്ട് സമരം ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് സുരക്ഷാ സേന കണ്ണീർ വാതകവും പെല്ലറ്റ് തോക്കുകളും ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ചമർത്തിയതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ആക്രമണത്തിൽ നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നും പെല്ലറ്റ് അടിയേറ്റ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കാഴ്ചശക്തി നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അമിത് ഷായോട് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉന്നയിച്ച പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ:
- ആഭ്യന്തരമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ, വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ പെല്ലറ്റ് തോക്കുകൾ അടക്കമുള്ള മാരകായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ താങ്കൾ അനുമതി നൽകിയിരുന്നോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ഇതിന് ഉത്തരവിട്ടത്?
- ലാത്തി വീശിയ സാധാരണ വസ്ത്രം ധരിച്ച വ്യക്തികൾ പൊലീസുകാരാണോ അതോ മറ്റ് വോളന്റിയർമാരാണോ? ഇവരെ വിന്യസിക്കാൻ ആരാണ് അനുമതി നൽകിയത്?
ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർന്നുവരുമ്പോൾ അവരോട് സംസാരിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും, പകരം ക്രൂരമായ സേനാ നടപടിയല്ല സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. വരും ദിവസങ്ങളിൽ പാർലമെന്റിൽ ഈ വിഷയം ശക്തമായി ഉയർത്തുമെന്നും കോൺഗ്രസ് അറിയിച്ചു.