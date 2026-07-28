ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ് സ്വതന്ത്ര കുറ്റകൃത്യമാക്കണം: കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് സുപ്രീം കോടതി
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് വ്യാപകമാകുന്ന സൈബർ തട്ടിപ്പുകൾക്കും 'ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ്' (Digital Arrest) ഭീഷണികൾക്കും എതിരെ കർശന നടപടി വേണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റിന് ക്രിമിനൽ നിയമത്തിൽ കൃത്യമായ നിർവചനം നൽകണമെന്നും, അതിനെ പ്രത്യേകവും സ്വതന്ത്രവുമായ കുറ്റകൃത്യമായി (Standalone Offence) പ്രഖ്യാപിച്ച് കഠിനമായ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് നിർദേശിച്ചു.
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി, ജസ്റ്റിസ് വി. മോഹൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് രാജ്യത്തെ സൈബർ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വമേധയാ എടുത്ത കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ സുപ്രധാനമായ ഈ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയത്.
സുപ്രീം കോടതിയുടെ പ്രധാന നിരീക്ഷണങ്ങൾ:
പ്രത്യേക നിയമ നിർവചനം: നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ്, ഡീപ്ഫേക്ക് (Deepfake) തുടങ്ങിയ പുതിയ രീതിയിലുള്ള സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയാൻ പര്യാപ്തമല്ലെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തട്ടിപ്പുകാർക്ക് കർശന ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ശിക്ഷാനിയമത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റിന് നിർവചനം വേണം.
സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടൽ: പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കുറ്റം തെളിഞ്ഞാൽ പ്രതികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും സ്വത്തുക്കളും ഉടനടി കണ്ടുകെട്ടാനുള്ള (Freeze) വ്യവസ്ഥകൾ നിയമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം.
ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റും ഭീഷണിയും: ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടൽ (Extortion), കവർച്ച (Robbery) തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് തടയാൻ പാർലമെന്റ് നിയമ നിർമാണം നടത്തണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചു.
കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മറുപടി:
കോടതിയുടെ ആശങ്കയോട് പ്രതികരിച്ച സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത, ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റും ഡീപ്ഫേക്കും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനായി പ്രത്യേക നിയമനിർമാണത്തിനുള്ള കരട് ബിൽ (Draft Bill) തയ്യാറായി വരികയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.
പോലീസ്, സി.ബി.ഐ, എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) തുടങ്ങിയ അന്വേഷണ ഏജൻസികളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെന്ന് നടിച്ച് വീഡിയോ കോളുകളിലൂടെ ആളുകളെ ഭയപ്പെടുത്തി പണം തട്ടുന്ന 'ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ്' തട്ടിപ്പുകൾ അടുത്തകാലത്തായി രാജ്യത്ത് വൻതോതിൽ വർദ്ധിച്ചുവരികയാണ്. ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ നിയമനിർമാണം നടത്താൻ സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തുടർനടപടികൾക്ക് വേഗം കൂട്ടും.