ആർ.എസ്.എസിനെ പുകഴ്ത്തി ദിഗ്വിജയ് സിംഗ്; മോദിയുടെ ചിത്രവും പങ്കുവെച്ചു; കോൺഗ്രസിൽ അമർഷം
ന്യൂഡൽഹി: കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി (CWC) യോഗത്തിന് മുന്നോടിയായി ആർ.എസ്.എസിനെയും (RSS) പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെയും പുകഴ്ത്തി മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ദിഗ്വിജയ് സിംഗ്. ആർ.എസ്.എസിന്റെ സംഘടനാ സംവിധാനത്തെയും താഴെത്തട്ടിലുള്ള പ്രവർത്തകരെ ഉന്നത നേതൃസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള അവരുടെ കഴിവിനെയുമാണ് സിംഗ് പ്രശംസിച്ചത്.
വിവാദമായ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റ്:
- മോദിയുടെ ചിത്രം: 1996-ലെ ഒരു പഴയ ചിത്രം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് സിംഗ് പോസ്റ്റ് ഇട്ടത്. മുതിർന്ന ബി.ജെ.പി നേതാവ് എൽ.കെ. അദ്വാനി കസേരയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നരേന്ദ്ര മോദി തറയിൽ ഇരിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്.
- പരാമർശം: "ഒരു സാധാരണ പ്രവർത്തകൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി മാറുന്നത് ആർ.എസ്.എസിന്റെ സംഘടനാ കരുത്തിന്റെ അടയാളമാണ്" എന്ന് അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.
- നേതാക്കളെ ടാഗ് ചെയ്തു: മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എന്നിവരെ ടാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ചത്. ഇത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനുള്ള പരോക്ഷമായ താക്കീതായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ഭിന്നത:
മഹാത്മാഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നിർത്തലാക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കത്തിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭം ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ സി.ഡബ്ല്യു.സി യോഗം ചേരുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപാണ് ഈ പോസ്റ്റ് വന്നത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും പാർട്ടി ഘടനയെയും സിംഗ് മുൻപും വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാർട്ടിയെ നവീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഊന്നിക്കാണിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം എതിരാളികളെ പുകഴ്ത്തിയതെന്നാണ് സൂചന.
പിന്നീടുള്ള തിരുത്തൽ:
വിവാദം കനത്തതോടെ ദിഗ്വിജയ് സിംഗ് വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തി. താൻ ആർ.എസ്.എസിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന് എതിരാണെന്നും എന്നാൽ അവരുടെ സംഘടനാ സംവിധാനത്തെ മാത്രമാണ് പുകഴ്ത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. "ഞാൻ ഒരു സംഘടനാ വാദിയാണ്, എന്നാൽ ആർ.എസ്.എസിന്റെയും മോദിയുടെയും രാഷ്ട്രീയത്തെ എതിർക്കുന്ന ആളാണ്" എന്ന് അദ്ദേഹം പിന്നീട് പറഞ്ഞു.
"ഒരു സാധാരണ ആർ.എസ്.എസ് സ്വയംസേവകൻ രാജ്യത്തിന്റെ ഉന്നത പദവികളിൽ എത്തുന്നത് ആ സംഘടനയുടെ കരുത്താണ്. ജയ് സിയാ റാം" - ദിഗ്വിജയ് സിംഗ് (എക്സിൽ കുറിച്ചത്).
ബി.ജെ.പി ഈ നീക്കത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തപ്പോൾ, കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ സിംഗിന്റെ നടപടി കടുത്ത അസംതൃപ്തിക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.