സംവിധായകൻ ഭാരതിരാജ അന്തരിച്ചു; വിടവാങ്ങിയത് തമിഴ് സിനിമയെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന ദീർഘദർശി
ചെന്നൈ: ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്ര ലോകത്തെ പ്രശസ്ത സംവിധായകനും നടനുമായ ഭാരതിരാജ (84) അന്തരിച്ചു. വാർധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങളെത്തുടർന്ന് ചെന്നൈയിലെ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. കുറച്ചുകാലമായി ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് ചികിത്സയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
തമിഴ് സിനിമയെ സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റുകളുടെ നാല് ചുവരുകളിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ഗ്രാമീണ ഭംഗിയിലേക്കും പച്ചയായ മനുഷ്യരിലേക്കും ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന വിപ്ലവകാരിയായ സംവിധായകനായിരുന്നു ഭാരതിരാജ. തമിഴ് സിനിമാ ലോകം അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹത്തോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയും 'ഇയക്കുനർ ഇമയം' (സംവിധായകരുടെ ഹിമാലയം) എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു.
1977-ൽ കമൽ ഹാസൻ, രജനീകാന്ത്, ശ്രീദേവി എന്നിവരെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളാക്കി സംവിധാനം ചെയ്ത '16 വയതിനിലേ' എന്ന ആദ്യ ചിത്രം തന്നെ തമിഴ് സിനിമയുടെ ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിച്ചു. തുടർന്ന് സിഗപ്പു റോജാക്കൾ, കിഴക്കേ പോകും റെയിൽ, മുതൽ മര്യാദൈ, കരുത്തമ്മ, അലൈഗൾ ഓയ്വതില്ലൈ, കിഴക്കു ചീമയിലെ തുടങ്ങി അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടോളം നീണ്ടുനിന്ന കരിയറിൽ നിരവധി ക്ലാസിക് ചിത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹം സമ്മാനിച്ചു.
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ, ഫിലിംഫെയർ അവാർഡുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ 2004-ൽ രാജ്യം അദ്ദേഹത്തെ പത്മശ്രീ നൽകി ആദരിച്ചിരുന്നു. സംവിധാനത്തിന് പുറമെ മികച്ചൊരു അഭിനേതാവായും അദ്ദേഹം തിളങ്ങി. അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ തിരുച്ചിത്രമ്പലം, മഹാരാജ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടനം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.