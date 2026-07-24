വന്ദേമാതരത്തെ അനാദരിച്ചാൽ ക്രിമിനൽ കുറ്റം: രാജ്യസഭയിൽ ബിൽ അവതരിപ്പിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ

By  Metro Desk Jul 24, 2026, 20:00 IST
പാർല

ന്യൂഡൽഹി: ദേശീയ ഗാനമായ 'വന്ദേമാതര'ത്തെ അനാദരിക്കുകയോ ആലാപനം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കാനുള്ള ഭേദഗതി ബിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ രാജ്യസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു.

​'ദേശീയ ബഹുമതികളോടുള്ള അനാദരവ് തടയൽ (ഭേദഗതി) ബിൽ 2026' (Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026) എന്ന പേരിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം തയ്യാറാക്കിയ ബിൽ, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി നിത്യാനന്ദ് റായ് ആണ് സഭയിൽ സമർപ്പിച്ചത്.

​1971-ലെ നിലവിലുള്ള നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് പുതിയ ബിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ദേശീയ പതാക, ഭരണഘടന, ദേശീയ ഗാനം (ജനഗണമന) എന്നിവയ്‌ക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള നിയമപരമായ സംരക്ഷണം ഇനി വന്ദേമാതരത്തിനും ലഭ്യമാകും. ഈ ബിൽ നിയമമാകുന്നതോടെ വന്ദേമാതരത്തെ قصداً (ആസൂത്രിതമായി) അപമാനിക്കുകയോ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവുശിക്ഷയോ പിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയോ ലഭിക്കാം.

​പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങളുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിനും മുദ്രാവാക്യം വിളികൾക്കും ഇടയിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ബിൽ രാജ്യസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. വന്ദേമാതരത്തിന്റെ 150-ാം വാർഷിക ആഘോഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഈ സുപ്രധാന നീക്കം. 

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