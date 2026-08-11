പാർലമെന്റ് സഭകൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു: രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് സൻസദ് മാർഗിൽ എൻ.ഡി.എ എം.പിമാരുടെ പ്രതിഷേധം
ന്യൂഡൽഹി: പാർലമെന്റിലെ ഇരുസഭകളുടെയും പ്രവർത്തനം തുടർച്ചയായി തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന പ്രതിപക്ഷ നിലപാടിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഭരണകക്ഷിയായ എൻ.ഡി.എ എം.പിമാർ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി. വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭ വിഷയങ്ങളിൽ സഭയിൽ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഓടിയൊളിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു എം.പിമാരുടെ പ്രതിഷേധം.
വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിഷേധങ്ങളും പൊലീസിന്റെ നടപടികളും മുൻനിർത്തി സർക്കാരും പ്രതിപക്ഷവും തമ്മിൽ പാർലമെന്റിൽ വലിയ തർക്കമാണ് നടക്കുന്നത്. വിഷയം സഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാമെന്നും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ മറുപടി നൽകുമെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടും പ്രതിപക്ഷം സഭാ നടപടികൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് ഭരണപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നു.
ഝാർഖണ്ഡിൽ ജെ.പി.എസ്.സി (JPSC), ജെ.എസ്.എസ്.സി (JSSC) ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിന് നേരെ തിങ്കളാഴ്ച പൊലീസും വാട്ടർ പീരങ്കിയും ലത്തിച്ചാർജും പ്രയോഗിച്ച സംഭവത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി മൗനം പാലിക്കുകയാണെന്നും കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിന്റെ ഇരട്ടത്താപ്പാണ് ഇതെന്ന് ബി.ജെ.പി നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു. പ്രതിപക്ഷം മുൻപ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന ചർച്ചകളിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ പിന്മാറി രാജ്യത്തെ വഞ്ചിക്കുകയാണെന്ന് ബി.ജെ.പി എം.പി കങ്കണ റണാവത്ത് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, പോലീസിന്റെ കടുത്ത നടപടിക്ക് ഉത്തരവിട്ടത് ആരാണെന്ന് അറിയണമെന്നും അമിത് ഷായുടെ അഭിപ്രായമല്ല, വ്യക്തമായ മറുപടിയാണ് വേണ്ടതെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. വിഷയം സഭയിൽ ഉന്നയിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇരുവിഭാഗവും തമ്മിലുള്ള പോര് കാരണം പാർലമെന്റ് നടപടികൾ തുടർച്ചയായി തടസ്സപ്പെടുകയാണ്.