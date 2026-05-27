ഡി കെ ശിവകുമാർ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയാകും; സത്യപ്രതിജ്ഞ അടുത്ത ആഴ്ച
ബെംഗളൂരു: കർണാടകയിൽ ഏറെ നാളായി നിലനിന്നിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്ക് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. നിലവിലെ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ ഉടൻ തന്നെ സ്ഥാനം രാജിവെക്കുമെന്നാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സൂചന. അടുത്ത ആഴ്ച ആദ്യം തന്നെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകൾ ബെംഗളൂരുവിൽ നടക്കും.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ഡൽഹിയിൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന നിർണായക ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് നേതൃമാറ്റത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമായത്. 2023-ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന് ശേഷം ഇരുനേതാക്കളും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ അധികാര പങ്കാളിത്ത കരാറിന്റെ (Power-sharing agreement) അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ മാറ്റം.
തുടർനടപടികൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ മന്ത്രിമാരുടെ അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ശേഷമായിരിക്കും രാജി സമർപ്പിക്കുക. കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗം (CLP) ചേർന്ന് ഡി.കെ. ശിവകുമാറിനെ പുതിയ നേതാവായി ഔദ്യോഗികമായി തിരഞ്ഞെടുക്കും.
സംസ്ഥാനത്ത് പാർട്ടി ഭരണത്തെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനും വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ നേരിടാനുമുള്ള ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ തന്ത്രപരമായ നീക്കമായാണ് ഈ അധികാര കൈമാറ്റത്തെ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്. പുതിയ മന്ത്രിസഭാ രൂപീകരണ ചർച്ചകളും ഇതിനോടകം തന്നെ കോൺഗ്രസ് ക്യാമ്പുകളിൽ സജീവമായിക്കഴിഞ്ഞു.