കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ; സിദ്ധരാമയ്യ ഇന്ന് വൈകിട്ട് മൂന്നിന് രാജ്ഭവനിലേക്ക്
May 28, 2026, 12:22 IST
കർണാടകയിലെ മുഖ്യമന്ത്രി പദവിയെച്ചൊല്ലിയുള്ള നാടകീയമായ തർക്കങ്ങൾക്ക് ഒടുവിൽ വിരാമം. ഡി.കെ. ശിവകുമാർ കർണാടകയുടെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എച്ച്.കെ. പാട്ടീൽ അറിയിച്ചു. നിലവിലെ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ ഇന്ന് വൈകിട്ട് 3 മണിക്ക് രാജ്ഭവനിലെത്തി (ലോക് ഭവൻ) ഗവർണറെ കാണുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡൽഹിയിലും ബംഗളൂരുവിലുമായി നടന്ന ദീർഘമേറിയ ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് സംസ്ഥാനത്തെ അധികാരത്തർക്കത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമായത്. എ.ഐ.സി.സി അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, രാഹുൽ ഗാന്ധി, സോണിയ ഗാന്ധി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സമവായ ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയായത്.