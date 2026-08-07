മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ലിൽ ഡി.എം.കെ നിലപാട് പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച ശേഷം മാത്രം: ആർ.എസ്. ഭാരതി

By  Metro Desk Aug 7, 2026, 18:00 IST
DMK ഭാരതി

ചെന്നൈ: കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്ന മണ്ഡല പുനർനിർണയ (Delimitation) ബില്ലിലെ ഡി.എം.കെ-യുടെ അന്തിമ നിലപാട് പാർലമെന്റിൽ ബിൽ ഔദ്യോഗികമായി അവതരിപ്പിച്ച ശേഷം മാത്രമേ തീരുമാനിക്കൂ എന്ന് സംഘാടക സെക്രട്ടറിയും മുൻ രാജ്യസഭാംഗവുമായ ആർ.എസ്. ഭാരതി വ്യക്തമാക്കി.

​ബില്ലിന്റെ കരട് രൂപത്തിലും അതിലെ വ്യവസ്ഥകളിലും വ്യക്തത വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കണമോ അതോ എതിർക്കണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ പാർട്ടി അധ്യക്ഷനും തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ എം.കെ. സ്റ്റാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

​ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പാർലമെന്റ് പ്രാതിനിധ്യത്തെയും താൽപ്പര്യങ്ങളെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു നീക്കത്തോടും യോജിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിൽ പാർട്ടി ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, പാർലമെന്റിൽ വരുന്ന ബില്ലിലെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിച്ച ശേഷമായിരിക്കും അടുത്ത നടപടിയെന്ന് ഭാരതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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