മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ലിൽ ഡി.എം.കെ നിലപാട് പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച ശേഷം മാത്രം: ആർ.എസ്. ഭാരതി
ചെന്നൈ: കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്ന മണ്ഡല പുനർനിർണയ (Delimitation) ബില്ലിലെ ഡി.എം.കെ-യുടെ അന്തിമ നിലപാട് പാർലമെന്റിൽ ബിൽ ഔദ്യോഗികമായി അവതരിപ്പിച്ച ശേഷം മാത്രമേ തീരുമാനിക്കൂ എന്ന് സംഘാടക സെക്രട്ടറിയും മുൻ രാജ്യസഭാംഗവുമായ ആർ.എസ്. ഭാരതി വ്യക്തമാക്കി.
ബില്ലിന്റെ കരട് രൂപത്തിലും അതിലെ വ്യവസ്ഥകളിലും വ്യക്തത വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കണമോ അതോ എതിർക്കണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ പാർട്ടി അധ്യക്ഷനും തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ എം.കെ. സ്റ്റാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പാർലമെന്റ് പ്രാതിനിധ്യത്തെയും താൽപ്പര്യങ്ങളെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു നീക്കത്തോടും യോജിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിൽ പാർട്ടി ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, പാർലമെന്റിൽ വരുന്ന ബില്ലിലെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിച്ച ശേഷമായിരിക്കും അടുത്ത നടപടിയെന്ന് ഭാരതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.