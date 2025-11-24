രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കുള്ള സംഭാവന പണമായി നൽകുന്നത് തടയണം; കേന്ദ്രത്തിനും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും സുപ്രീം കോടതിയുടെ നോട്ടീസ്
രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് പണമായി സംഭാവന (Cash Donation) നൽകുന്നത് തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു.
ജസ്റ്റിസുമാരായ വിക്രം നാഥ്, സന്ദീപ് മേത്ത എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ചത്. നിലവിൽ 2000 രൂപ വരെയുള്ള സംഭാവനകൾ പണമായി സ്വീകരിക്കാനും, ഇതിന്റെ സ്രോതസ്സ് വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കാനും (Anonymous donations) ആദായനികുതി നിയമത്തിലെ 13-എ വകുപ്പ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഇളവ് റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് ഹർജിയിലെ പ്രധാന ആവശ്യം.
യുപിഐ (UPI) ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾ വ്യാപകമായ ഇക്കാലത്ത് പണമായുള്ള സംഭാവനകൾ അനുവദിക്കുന്നത് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നതിനും സുതാര്യത ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും കാരണമാകുമെന്ന് ഹർജിക്കാരൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 2000 രൂപയിൽ താഴെയുള്ള തുകകളായി വിഭജിച്ച് വൻതുകകൾ പാർട്ടികൾക്ക് സംഭാവനയായി ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് വോട്ടർമാരുടെ അറിയാനുള്ള അവകാശത്തെ ലംഘിക്കുന്നുവെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.