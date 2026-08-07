ജൻ സി പ്രക്ഷോഭകരെ 'ദേശവിരുദ്ധർ' എന്ന് വിളിക്കരുത്; മോഹൻ ഭാഗവതിന്റെ വാക്കുകൾ ബിജെപി കേൾക്കണം: അഭിജിത്ത് ദീപ്കേ
ന്യൂഡൽഹി: പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെയും യുവജനങ്ങളെയും (Gen Z) 'ദേശവിരുദ്ധർ' എന്ന് മുദ്രകുത്തുന്നത് ബിജെപിയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (CJP) സ്ഥാപകൻ അഭിജിത്ത് ദീപ്കേ. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സമരങ്ങൾ ന്യായമാണെന്നും പ്രതിഷേധിക്കാൻ അവർക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നുമുള്ള ആർ.എസ്.എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭാഗവതിന്റെ പരാമർശം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ദീപ്കേയുടെ പ്രതികരണം.
വിദ്യാർത്ഥികളെയും യുവാക്കളെയും ദേശവിരുദ്ധരായി കാണരുതെന്നും അവർ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഗൗരവമുള്ളതാണെന്നും മുംബൈയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മോഹൻ ഭാഗവത് പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. ആർ.എസ്.എസ് മേധാവിയുടെ ഈ നിലപാടിനെ പൂർണ്ണമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്ന് ദീപ്കേ വാർത്താ ഏജൻസിയായ എ.എൻ.ഐയോട് (ANI) പറഞ്ഞു.
"ബിജെപിയുടെ മാതൃസംഘടനയുടെ തലവനായ മോഹൻ ഭാഗവത് ഈ സന്ദേശം ബിജെപി നേതൃത്വത്തിനും പ്രധാനമന്ത്രിക്കും നൽകണം. വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ തീവ്രവാദികളുടെ ബി-ടീം എന്നും വൈറസ് എന്നും വിളിച്ച് ആക്ഷേപിച്ച ബിജെപി നേതാക്കൾ ഇനിയിങ്കിലും ഭാഗവതിന്റെ വാക്കുകൾ ചെവിക്കൊള്ളുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു," എന്ന് ദീപ്കേ വ്യക്തമാക്കി.
കൂടാതെ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിക്കുന്ന വ്യാജ വീഡിയോകളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആർ.എസ്.എസ് മേധാവിയുടെ നിർദ്ദേശത്തെ പിന്തുണച്ച ദീപ്കേ, വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങളുടെ ഉറവിടങ്ങളെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.