ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കേണ്ട; ട്രാഫിക് ഒഴിവാക്കാൻ ബംഗളൂരു മെട്രോയിൽ യാത്ര ചെയ്ത് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ

By  Metro Desk Jun 7, 2026, 14:04 IST
DK

ബംഗളൂരു: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷാ വാഹനവ്യൂഹം കാരണം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ട്രാഫിക് തടസ്സമുണ്ടാകുന്നത് ഒഴിവാക്കാനായി മാതൃകാപരമായ നീക്കവുമായി കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ. തന്റെ സ്വന്തം മണ്ഡലമായ കനകപുരയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കായി അദ്ദേഹം ബംഗളൂരു 'നമ്മ മെട്രോ'യെ ആശ്രയിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ കനകപുര സന്ദർശനമായിരുന്നു ഇത്.

​റോഡ് മാർഗ്ഗം യാത്ര ചെയ്താൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ട്രാഫിക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുമെന്നും ഇത് സാധാരണക്കാരായ യാത്രികർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുമെന്നും മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഡി.കെ. ശിവകുമാർ മെട്രോ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. വിധാൻ സൗധ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും മെട്രോയിൽ കയറിയ അദ്ദേഹം മറ്റ് യാത്രക്കാരോട് സംസാരിക്കുകയും വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തു.

​തനിക്കായി റോഡുകളിൽ 'സീറോ ട്രാഫിക്' സൗകര്യം ഒരുക്കി പൊതുജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെന്ന് യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. മെട്രോ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം കനകപുര റോഡിലെ അവസാന സ്റ്റേഷനിലിറങ്ങിയ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നാണ് റോഡ് മാർഗ്ഗം മണ്ഡലത്തിലേക്ക് പോയത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഈ ജനകീയ ഇടപെടലിന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലടക്കം വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശംസയാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

Tags

Share this story

Featured

You may like