ജയിലിൽ കിടന്ന് ഭരിക്കേണ്ട; അറസ്റ്റിലായാൽ മന്ത്രിസ്ഥാനം തെറിക്കുന്ന ബില്ലിനെ പിന്തുണച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

By MJ DeskAug 22, 2025, 16:47 IST
ജയിലിൽ കിടന്ന് ഭരിക്കേണ്ട; അറസ്റ്റിലായാൽ മന്ത്രിസ്ഥാനം തെറിക്കുന്ന ബില്ലിനെ പിന്തുണച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി
അറസ്റ്റിലായാൽ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കുന്ന ബില്ലിനെ പിന്തുണച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ജയിലിൽ കിടന്ന് ഭരിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. കുറച്ചുകാലം മുൻപ് ജയിലിൽ നിന്നും ഫയലുകൾ ഒപ്പിടുന്നത് നാം കണ്ടു. പ്രധാന പദവികൾ വഹിക്കുന്നവരെ ജയിലിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല. നേതാക്കൾക്ക് അത്തരം ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അഴിമതി എങ്ങനെ തടയാൻ ആകുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ചോദിച്ചു. ഒരു സർക്കാർ ജീവനക്കാരനെ 50 മണിക്കൂർ തടവിലാക്കിയാൽ, അയാൾക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടും, അത് ഡ്രൈവർ, ക്ലാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂൺ ആകട്ടെ. എന്നാൽ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി, മന്ത്രി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി പോലും ജയിലിൽ ആയിരിക്കുമ്പോഴും സർക്കാരിൽ തുടരണമോ എന്നും മോദി ചോദിച്ചു. എന്തുകൊണ്ട് സർക്കാരുകളെ ജയിലിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ കളങ്കിതരായ മന്ത്രിമാർ അവരുടെ പദവികളിൽ തുടരണോ. ജനങ്ങൾ അവരുടെ നേതാക്കൾ ധാർമ്മിക സത്യസന്ധത ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കോൺഗ്രസും ആർജെഡിയും ബില്ലുകളെ എതിർക്കുന്നു. അവർ എന്തിനാണ് ഭയപ്പെടുന്നത്. ആർജെഡി നേതാക്കൾ എല്ലായ്‌പ്പോഴും അഴിമതിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് ബീഹാറിലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എൻഡിഎ സർക്കാർ അഴിമതിക്കെതിരെ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, പ്രധാനമന്ത്രിയും അതിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നുവെന്നും പ്രധനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.  

Tags

Share this story

Featured

You may like