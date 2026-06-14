വിദ്യാഭ്യാസവും ശാക്തീകരണവുമുണ്ടായിട്ടും സ്ത്രീധന മരണങ്ങൾ തുടരുന്നു: മാറാത്ത സാമൂഹിക മനോഭാവം വില്ലനാകുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് നിയമപരമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരവും സാമ്പത്തിക ശാക്തീകരണവും വർദ്ധിച്ചിട്ടും സ്ത്രീധന പീഡനങ്ങളും മരണങ്ങളും ഒട്ടും കുറവില്ലാതെ തുടരുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അടുത്തിടെ ഭോപ്പാലിൽ മോഡലും എം.ബി.എ ബിരുദധാരിയുമായ ട്വിഷ ശർമ്മ (33) എന്ന യുവതിയെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം, സ്ത്രീധന പീഡനങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്നത് സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർ മാത്രമല്ലെന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു.
ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസവും മികച്ച ജോലിയും സ്വന്തമായി വരുമാനവുമുള്ള സ്ത്രീകൾ പോലും ഇന്ന് സ്ത്രീധന പീഡനങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്നുണ്ട്. 2024-ലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ 5,737 സ്ത്രീധന മരണങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. അതായത് പ്രതിദിനം ശരാശരി 16 സ്ത്രീകൾ രാജ്യത്ത് സ്ത്രീധന പീഡനം മൂലം ജീവൻ വെടിയുന്നു. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് (2,038 കേസുകൾ). കർണാടകയിൽ 112 കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു.
കേരളത്തിലും ഈ സാഹചര്യത്തിന് വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ലെന്ന് കേരള സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ പി. സതീദേവി വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ, മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീധന പീഡനങ്ങൾക്കെതിരെ പരാതി നൽകാൻ കൂടുതൽ ആളുകൾ മുന്നോട്ടുവരുന്നുണ്ടെന്നത് ഒരു നല്ല മാറ്റമാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മാറുന്ന സ്ത്രീധന രീതികൾ:
നേരിട്ട് പണമോ സ്വർണ്ണത്തോ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പഴയ രീതികളിൽ നിന്ന് മാറി പുതിയ ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തിനനുസരിച്ച് സ്ത്രീധനത്തിന്റെ സ്വഭാവവും മാറിയിട്ടുണ്ട്. വിവാഹസമയത്ത് ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് പറയുകയും, പിന്നീട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഭാര്യയുടെ മുഴുവൻ ശമ്പളവും കൈക്കലാക്കി അവർക്ക് പോക്കറ്റ് മണി മാത്രം നൽകുന്ന രീതിയും ഒരു തരം സ്ത്രീധന പീഡനമാണെന്ന് ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. കുട്ടികളുടെ ജനനം, ഉത്സവങ്ങൾ, മറ്റ് കുടുംബ ചടങ്ങുകൾ എന്നിവയുടെ പേരിൽ നിരന്തരം സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതും പതിവാണ്.
'അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യൂ' എന്ന ഉപദേശം മരണക്കെണിയാകുന്നു:
പലപ്പോഴും പെൺകുട്ടികൾ പീഡനങ്ങൾ തുറന്നുപറയുമ്പോൾ 'എല്ലാം സഹിച്ചു മുന്നോട്ട് പോകൂ' (അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യൂ) എന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ നൽകുന്ന ഉപദേശമാണ് പലരെയും മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നത്. കുടുംബത്തിന്റെ 'മാനം' ഓർത്ത് പെൺകുട്ടികളെ തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ മടിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ മനോഭാവം മാറേണ്ടതുണ്ട്.
നിയമപരമായ പോരാട്ടങ്ങൾക്കപ്പുറം സ്ത്രീധനത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം ഒരു ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തമായി സമൂഹം ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും, വിവാഹങ്ങളെ വെറും പ്രകടനപരതയ്ക്കുള്ള വേദിയാക്കാതെ പെൺമക്കളെ ബാധ്യതകളായല്ല, മറിച്ച് വിലപ്പെട്ട സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക സമ്പത്തായി കാണാൻ മാതാപിതാക്കൾ തയ്യാറാകണമെന്നും വിദഗ്ദ്ധർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.