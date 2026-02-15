കശ്മീരിൽ മഞ്ഞിന് പകരം വരൾച്ച: വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി
Feb 15, 2026, 14:55 IST
ശ്രീനഗർ: ഭൂമിയിലെ സ്വർഗ്ഗമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കശ്മീർ താഴ്വരയിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കടുത്ത പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ശൈത്യകാലത്ത് വെളുത്ത മഞ്ഞുപുതപ്പിന് പകരം വരണ്ട മലനിരകൾ ദൃശ്യമാകുന്നത് കശ്മീരിന്റെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറയായ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയെ സാരമായി ബാധിച്ചു.
പ്രധാന പോയിന്റുകൾ:
- മഞ്ഞുവീഴ്ചയിലെ കുറവ്: തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വർഷവും കശ്മീരിൽ മഞ്ഞുവീഴ്ചയിൽ വൻ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഡിസംബർ, ജനുവരി മാസങ്ങളിൽ ലഭിക്കേണ്ട മഞ്ഞ് ഇല്ലാത്തത് വിദേശികളടക്കമുള്ള സഞ്ചാരികളെ നിരാശരാക്കുന്നു.
- ബുക്കിംഗുകൾ റദ്ദാക്കുന്നു: ലോകപ്രശസ്തമായ സ്കീയിംഗ് കേന്ദ്രമായ ഗുൽമാർഗിൽ മഞ്ഞില്ലാത്തതിനാൽ 70 ശതമാനത്തോളം ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗുകൾ റദ്ദാക്കപ്പെട്ടു.
- സാമ്പത്തിക ആഘാതം: സ്കീയിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ടർമാർ, ഗൈഡുകൾ, കുതിര സവാരിക്കാർ, ഹോട്ടൽ ഉടമകൾ എന്നിവരുടെ വരുമാനം കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു. കശ്മീരിന്റെ ജിഡിപിയുടെ ഏകദേശം 7 ശതമാനം സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് ടൂറിസമാണ്.
- കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം: പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ താപനിലയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ (എൽ നിനോ) പാറ്റേണുകളെ മാറ്റിമറിച്ചതായി വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ശ്രീനഗറിൽ താപനില സാധാരണയേക്കാൾ 5 ഡിഗ്രി വരെ ഉയർന്നു.