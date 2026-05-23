പ്രതീക്ഷകൾ കരിയുമ്പോൾ ലഹരി പടരുന്നു: ജമ്മു കശ്മീരിൽ യുവതലമുറയെ വിഴുങ്ങി മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയ
ശ്രീനഗർ: ഭൂമിയിലെ പറുദീസയെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ജമ്മു കശ്മീരിൽ, പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിക്കുന്ന യുവത്വത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ലഹരി മാഫിയ പിടിമുറുക്കുന്നു. ദീർഘനാളത്തെ പ്രാദേശിക സംഘർഷങ്ങൾ, കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദം, തൊഴിലില്ലായ്മ, സാമൂഹിക സുരക്ഷിതത്വമില്ലായ്മ എന്നിവയാണ് കശ്മീരിലെ യുവാക്കളെ വലിയ തോതിൽ മയക്കുമരുന്നിന് അടിമകളാക്കി മാറ്റുന്നത്. കശ്മീരിലെ ലഹരിബാധ ഒരു പ്രാദേശിക ആരോഗ്യപ്രശ്നം എന്നതിനപ്പുറം വലിയൊരു സാമൂഹിക ദുരന്തമായി വളരുകയാണെന്ന് പുതിയ പഠനങ്ങളും കണക്കുകളും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
അടുത്തിടെ നിയമസഭയിൽ സമർപ്പിച്ച കണക്കുകൾ പ്രകാരം കശ്മീരിൽ മാത്രം എഴുപതിനായിരത്തോളം പേർ മയക്കുമരുന്നിന് അടിമകളാണ്. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും 12 മുതൽ സിറിഞ്ചുകളിലൂടെ തീവ്രതയേറിയ ഹെറോയിൻ (Intravenous Heroin) ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെന്നത് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുതയാണ്. ശ്രീനഗറിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ന്യൂറോ സയൻസസ് (IMHANS) പോലുള്ള പ്രധാന പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രതിദിനം നൂറുകണക്കിന് പുതിയ കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. സിറിഞ്ചുകളുടെ അമിത ഉപയോഗം കാരണം ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടവരിൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി (Hepatitis C) പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളും പടർന്നുപിടിക്കുന്നുണ്ട്.
ലഹരിക്കെതിരെ ജമ്മു കശ്മീർ ഭരണകൂടം വ്യാപകമായ 'നശാ മുക്ത് അഭിയാൻ' (ലഹരിമുക്ത പ്രചാരണം) പാതയാത്രകളും റെയ്ഡുകളും നടത്തിവരികയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ എണ്ണൂറിലധികം പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും വലിയ അളവിൽ മയക്കുമരുന്ന് പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നർക്കോ-ഭീകരവാദ ശൃംഖലകളെ (Narco-terror networks) പൂർണ്ണമായി തകർക്കാൻ ജനങ്ങൾ ഒന്നിക്കണമെന്ന് ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹ ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
എന്നാൽ കേവലം പോലീസ് നടപടികൾ കൊണ്ടോ വീടുകൾ കണ്ടുകെട്ടുന്നത് കൊണ്ടോ മാത്രം ഈ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് ആരോഗ്യവിദഗ്ദ്ധരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. കശ്മീരിലെ യുവാക്കളുടെ മാനസികാരോഗ്യ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുകയും, ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും, കൗൺസിലിംഗും തൊഴിലവസരങ്ങളും നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന സമഗ്രമായ പൊതുജനാരോഗ്യ സമീപനത്തിലൂടെ മാത്രമേ കശ്മീരിനെ ഈ ലഹരി വിപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.