മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് കേസ്: മധുരയിലെ വ്യവസായിയുടെ വസതിയിൽ എൻഐഎ പരിശോധന
Aug 12, 2026, 19:46 IST
മധുര: രാജ്യാന്തര മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി തമിഴ്നാട്ടിലെ മധുരയിലുള്ള പ്രമുഖ വ്യവസായിയുടെ വസതിയിൽ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻ.ഐ.എ) പരിശോധന നടത്തി.
രാവിലെ ആരംഭിച്ച റെയ്ഡിൽ ഏജൻസിയിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് തെരച്ചിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത്. ലഹരിക്കടത്ത് വഴി ലഭിച്ച പണം അനധികൃതമായി വിദേശത്തേക്ക് കടത്താനും ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാനും ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന സംശയത്തെ തുടർന്നാണ് ഈ நடவடிக்கை.
പരിശോധനയിൽ ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ, മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച സുപ്രധാന രേഖകൾ എന്നിവ എൻഐഎ പിടിച്ചെടുത്തതായാണ് വിവരം. വ്യവസായിക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയകളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോയെന്ന കാര്യത്തിൽ വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടന്നു വരികയാണ്.