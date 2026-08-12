മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് കേസ്: മധുരയിലെ വ്യവസായിയുടെ വസതിയിൽ എൻഐഎ പരിശോധന

By  Metro Desk Aug 12, 2026, 19:46 IST
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മധുര: രാജ്യാന്തര മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി തമിഴ്‌നാട്ടിലെ മധുരയിലുള്ള പ്രമുഖ വ്യവസായിയുടെ വസതിയിൽ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻ.ഐ.എ) പരിശോധന നടത്തി.

​രാവിലെ ആരംഭിച്ച റെയ്ഡിൽ ഏജൻസിയിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് തെരച്ചിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത്. ലഹരിക്കടത്ത് വഴി ലഭിച്ച പണം അനധികൃതമായി വിദേശത്തേക്ക് കടത്താനും ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാനും ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന സംശയത്തെ തുടർന്നാണ് ഈ நடவடிக்கை.

​പരിശോധനയിൽ ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ, മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച സുപ്രധാന രേഖകൾ എന്നിവ എൻഐഎ പിടിച്ചെടുത്തതായാണ് വിവരം. വ്യവസായിക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയകളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോയെന്ന കാര്യത്തിൽ വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടന്നു വരികയാണ്.

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