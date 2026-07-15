ഇ20 പെട്രോൾ വിവാദം; കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരിക്കെതിരെ വ്യാജ പ്രചാരണം: യൂട്യൂബർ മനീഷ് കശ്യപ് ഉൾപ്പെടെ നാല് പേർക്കെതിരെ കേസ്
നാഗ്പൂർ: രാജ്യത്ത് ഇ20 (എഥനോൾ കലർത്തിയ) പെട്രോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ സജീവമായിരിക്കെ, കേന്ദ്ര റോഡ് ഗതാഗത-ദേശീയപാത മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരിക്കെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വ്യാജവിവരങ്ങളും അപകീർത്തികരമായ പരാമർശങ്ങളും പ്രചരിപ്പിച്ചതിന് പ്രമുഖ യൂട്യൂബർ മനീഷ് കശ്യപ് ഉൾപ്പെടെ നാല് പേർക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ബിജെപി നാഗ്പൂർ സിറ്റി സോഷ്യൽ മീഡിയ സെൽ പ്രസിഡന്റ് ശിശിർ ത്രിപാഠി നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാഗ്പൂർ സിറ്റി സൈബർ പോലീസാണ് കേസെടുത്തത്.
മനീഷ് കശ്യപിന് പുറമെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഹാൻഡിലായ 'ദേശി ബോയ്സ്' (desi_boysncr), ഹർഷിത് രതി, അങ്കലേഷ് ഇൻവാട്ടെ എന്നിവരാണ് കേസിലെ മറ്റ് പ്രതികൾ.
കേസിന് പിന്നിലെ കാരണം
എഥനോൾ മിശ്രിത പെട്രോൾ ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള തട്ടിപ്പുകളും അഴിമതിയും നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കാണിച്ച് ജൂലൈ 3-ന് മനീഷ് കശ്യപ് തന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഒരു വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. സാധാരണക്കാരുമായി കെട്ടിച്ചമച്ച അഭിമുഖങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയതെന്നും, ഇതിലൂടെ നിതിൻ ഗഡ്കരിയുടെ രാഷ്ട്രീയ-പൊതു പ്രതിച്ഛായയെ മനഃപൂർവം തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നുമാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. മറ്റ് മൂന്ന് ഇൻഫ്ലുവൻസർമാർ കേന്ദ്രമന്ത്രിക്കെതിരെ അപകീർത്തികരമായ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചതായും എഫ്.ഐ.ആറിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (BNS), ഐടി ആക്ട് എന്നിവയിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ ചേർത്താണ് പോലീസ് കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ഗഡ്കരിയുടെ വിശദീകരണം
പെട്രോളിൽ എഥനോൾ കലർത്തുന്നതിനെതിരെ രാജ്യത്തെ ചില വാഹന ഉടമകളും വിദഗ്ധരും ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനിടെയാണ് നിതിൻ ഗഡ്കരി വിഷയത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. എഥനോൾ കലർത്തിയ ഇ20 പെട്രോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത വാഹന ഉടമകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 100 ശതമാനം ശുദ്ധമായ പെട്രോൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ഇതിന് സാധാരണ പെട്രോളിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വില നൽകേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ധന ഇറക്കുമതി ചെലവ് കുറയ്ക്കാനും കർഷകർക്ക് കൂടുതൽ വരുമാനം ഉറപ്പാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് സർക്കാർ എഥനോൾ മിശ്രിത പെട്രോൾ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് പഴയ വാഹനങ്ങളുടെ എൻജിൻ കാര്യക്ഷമതയെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉൾപ്പെടെ സജീവ ചർച്ചയാണ്.