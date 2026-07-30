ഇ20 പെട്രോൾ മൈലേജ് 2 മുതൽ 6 ശതമാനം വരെ കുറച്ചേക്കാം: പാർലമെന്റിൽ വ്യക്തമാക്കി നിതിൻ ഗഡ്കരി
ന്യൂഡൽഹി: 20 ശതമാനം എഥനോൾ കലർത്തിയ ഇ20 പെട്രോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാഹനങ്ങളുടെ ഇന്ധനക്ഷമതയിൽ (മൈലേജ്) 2 മുതൽ 6 ശതമാനം വരെ കുറവു വരുത്തിയേക്കാമെന്ന് കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി ലോക്സഭയെ അറിയിച്ചു. വാഹനങ്ങളുടെ മോഡലും നിർമ്മാണ വർഷവും അനുസരിച്ച് ഈ വ്യത്യാസം വരാമെന്നും അദ്ദേഹം എഴുതി നൽകിയ മറുപടിയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
എങ്കിലും, ഇ20 ഇന്ധനം വാഹനങ്ങളുടെ എഞ്ചിനെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇ10 ഇന്ധനവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇ20 പെട്രോൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട ആക്സിലറേഷനും സുഗമമായ ഡ്രൈവിംഗ് അനുഭവവും നൽകുമെന്നും കാർബൺ പുറന്തള്ളൽ ഏകദേശം 30 ശതമാനം വരെ കുറയ്ക്കുമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
മൈലേജ് കുറവ്: വാഹനങ്ങളുടെ മോഡലും കാലപ്പഴക്കവും അനുസരിച്ച് 2% മുതൽ 6% വരെ ഇന്ധനക്ഷമത കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
എഞ്ചിൻ സുരക്ഷ: ഡൈനമോമീറ്ററിലും റോഡുകളിലും നടത്തിയ ദീർഘകാല പരിശോധനകളിൽ ഇ20 ഇന്ധനം കാരണം എഞ്ചിനുകൾക്ക് തകരാർ സംഭവിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല.
പഠന റിപ്പോർട്ട്: എആർഎഐ (ARAI), എസ്ഐഎഎം (SIAM), ഐഒസിഎൽ (IOCL) എന്നിവർ സംയുക്തമായി നടത്തിയ പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചത്.
പഴയ വാഹനങ്ങൾ: ബിഎസ്-3 (BS-III) പോലുള്ള പഴയ വാഹനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ സർവീസിംഗും ചില റബ്ബർ ഭാഗങ്ങളുടെ മാറ്റവും ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം, എന്നാൽ എഞ്ചിൻ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കേണ്ടി വരില്ല.
കർഷകരുടെ വരുമാനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കുന്നതിനുമാണ് എഥനോൾ മിശ്രിത പദ്ധതിക്ക് സർക്കാർ മുൻഗണന നൽകുന്നത്.