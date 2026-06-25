എബോള ഭീതി: വിദേശത്തുനിന്നും എത്തുന്നവർക്ക് ‘എയർ സുവിധ 2.0’ നിർബന്ധമാക്കി ഇന്ത്യ
ന്യൂഡൽഹി: ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ എബോള (Bundibugyo virus disease) പടർന്നുപിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഇന്ത്യയിലെത്തുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രക്കാരുടെ ആരോഗ്യ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ 'എയർ സുവിധ 2.0' (Air Suvidha 2.0) പോർട്ടൽ ആരംഭിച്ചു. കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രാലയവും ഡൽഹി ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡും (DIAL) ചേർന്നാണ് പരിഷ്കരിച്ച ഈ കോൺടാക്റ്റ്ലെസ്സ് ഡിജിറ്റൽ ഹെൽത്ത് പോർട്ടൽ പുറത്തിറക്കിയത്.
ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളായ കോംഗോ, ഉഗാണ്ട എന്നിവിടങ്ങളിലെ എബോള വ്യാപനം ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (WHO) ആഗോള ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥയായി പ്രഖ്യാപിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഈ മുൻകരുതൽ നടപടി.
പ്രധാന നിബന്ധനകൾ:
നിർബന്ധിത സ്വയം സാക്ഷ്യപത്രം: ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രക്കാരും ഇമിഗ്രേഷൻ ക്ലിയറൻസിന് മുൻപായി ഓൺലൈൻ വഴി ഹെൽത്ത് സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം (SDF) സമർപ്പിക്കണം.
യാത്രാ വിവരങ്ങൾ: യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിന് 24 മണിക്കൂർ മുൻപ് വരെ ഈ ഫോം പൂരിപ്പിക്കാം. കഴിഞ്ഞ 21 ദിവസത്തെ യാത്രാ ചരിത്രം, എബോള ബാധിതരുമായി സമ്പർക്കമുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന വിവരം, നിലവിലെ ആരോഗ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം.
ഡിജിറ്റൽ നിരീക്ഷണം: പേപ്പർ ഫോമുകൾക്ക് പകരമായി കൊണ്ടുവന്ന ഈ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനം വഴി യാത്രക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ തത്സമയം വിമാനത്താവള ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാർക്കും ഇമിഗ്രേഷൻ വിഭാഗത്തിനും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിനും ലഭ്യമാകും.
എബോള വൈറസിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകാൻ 21 ദിവസം വരെ സമയമെടുക്കുമെന്നതിനാലാണ് 21 ദിവസത്തെ യാത്രാ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ എബോള കേസുകളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ കർശന ജാഗ്രത പുലർത്താൻ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.