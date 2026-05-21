എബോള ഭീതി: ഇന്ത്യ-ആഫ്രിക്ക ഫോറം ഉച്ചകോടി മാറ്റിവെച്ചു

By  Metro Desk Updated: May 21, 2026, 18:13 IST
ന്യൂഡൽഹി: ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ എബോള വൈറസ് ബാധ പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, അടുത്ത ആഴ്ച ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടക്കാനിരുന്ന നാലാമത് ഇന്ത്യ-ആഫ്രിക്ക ഫോറം ഉച്ചകോടി (India-Africa Forum Summit) താൽക്കാലികമായി മാറ്റിവെച്ചു. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയമാണ് ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്.

​ആഫ്രിക്കയിലെ നിലവിലെ പൊതുജനാരോഗ്യ സാഹചര്യം മുൻനിർത്തി ഇന്ത്യൻ അധികൃതരും ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയൻ നേതൃത്വവും നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഉച്ചകോടി മാറ്റിവെക്കാൻ സംയുക്തമായി തീരുമാനിച്ചത്. പരസ്പര ചർച്ചകളിലൂടെ ഉച്ചകോടിയുടെയും അനുബന്ധ യോഗങ്ങളുടെയും പുതിയ തീയതികൾ പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

​കോംഗോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മധ്യ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ എബോളയുടെ 'ബുണ്ടിബുഗ്യോ' (Bundibugyo) എന്ന പുതിയ വകഭേദം പടരുന്നതിനെ തുടർന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (WHO) അന്താരാഷ്ട്ര ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കടുത്ത മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി നയതന്ത്ര ഉച്ചകോടി നീട്ടിവെച്ചത്. ആഫ്രിക്കയിലെ നിലവിലെ പ്രതിസന്ധി നേരിടാൻ ആവശ്യമായ മെഡിക്കൽ സാമഗ്രികളും തന്ത്രപരമായ പിന്തുണയും നൽകാൻ ഇന്ത്യ പൂർണ്ണ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

​അതേസമയം, എബോള ഭീഷണിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വിമാനത്താവളങ്ങളിലും തുറമുഖങ്ങളിലും നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കാൻ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും എബോള കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

