ബംഗാൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിൽ ഇ.ഡി; ഐ-പാക് ഓഫീസുകളിലും കൽക്കരി-നിയമന അഴിമതിക്കേസുകളിലും അന്വേഷണം ശക്തമാക്കി
Apr 12, 2026, 14:11 IST
ബംഗാൾ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ, സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ അഴിമതിക്കേസുകളിൽ അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കി കേന്ദ്ര ഏജൻസിയായ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്. രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രജ്ഞരുടെ സ്ഥാപനമായ ഐ-പാക് (I-PAC), കൽക്കരി കടത്ത്, അധ്യാപക നിയമന അഴിമതി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ഇ.ഡി പരിശോധനയും നടപടികളും കടുപ്പിക്കുന്നത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- ഐ-പാക്കിന് മേൽ നിഴൽ: തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ഐ-പാക് സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ഇ.ഡി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ടിംഗിൽ ക്രമക്കേടുണ്ടോ എന്നാണ് പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുന്നത്.
- അഴിമതിക്കേസുകൾ: വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന കൽക്കരി കള്ളക്കടത്ത് കേസിലും സ്കൂൾ നിയമന അഴിമതിയിലും പുതിയ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചതായാണ് ഇ.ഡി വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- രാഷ്ട്രീയ പോര്: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്തെ ഇ.ഡി നടപടി രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നും തോൽവി ഭയന്നാണ് ബിജെപി കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ അഴിമതിക്കെതിരെയുള്ള സ്വാഭാവിക നടപടിയാണിതെന്നാണ് ബിജെപി പക്ഷം.
- തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സാഹചര്യം: വോട്ടെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി പണം ഒഴുക്കുന്നത് തടയാൻ അതിർത്തി മേഖലകളിലും പരിശോധന കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ബംഗാളിലെ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം മുറുകുമ്പോൾ, കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ ഈ നീക്കങ്ങൾ വോട്ടർമാരെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള റെയ്ഡുകൾ വരും ദിവസങ്ങളിലും തുടരാനാണ് സാധ്യത.