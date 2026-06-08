വിശാഖപട്ടണം സ്റ്റീൽ പ്ലാൻ്റിൽ വൻ ദുരന്തം: ഉരുകിയ ഇരുമ്പ് ശരീരത്തിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് എട്ട് തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു
അമരാവതി: ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിശാഖപട്ടണം സ്റ്റീൽ പ്ലാൻ്റിൽ തിങ്കളാഴ്ച ഉണ്ടായ വൻ വ്യാവസായിക അപകടത്തിൽ എട്ട് തൊഴിലാളികൾ ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടു. പ്ലാൻ്റിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിൽ വൻതോതിൽ ഉരുകിയ ഇരുമ്പ് (molten steel) തൊഴിലാളികളുടെ മേലേക്ക് മറിഞ്ഞാണ് അപകടമുണ്ടായത്. നിരവധി പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. സമീപകാലത്ത് ഈ പ്ലാൻ്റിലുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്.
സ്റ്റീൽ പ്ലാൻ്റിലെ 'എസ്.എം.എസ്-2', 'എസ്.ടി.സി-3 ഹീറ്റ്' ഫെസിലിറ്റിയിൽ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് സംഭവം നടന്നത്. കടുത്ത ചൂടുള്ള ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള ഇരുമ്പ് പെട്ടെന്ന് തൊഴിലാളികളുടെ മേലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുകയായിരുന്നു. തീവ്രമായ ചൂട് കാരണമാണ് മരണസംഖ്യ ഉയർന്നതും പലർക്കും മാരകമായി പൊള്ളലേറ്റതും.
അപകടം നടന്നയുടൻ പ്ലാൻ്റ് അധികൃതരും അടിയന്തര രക്ഷാപ്രവർത്തകരും സ്ഥലത്തെത്തി ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. പരിക്കേറ്റ തൊഴിലാളികളെ ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റി വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കി വരികയാണ്.
അപകടത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം കണ്ടെത്താൻ ഉന്നതതല അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. എന്നാൽ, ദ്രാവക ഇരുമ്പ് ചോരാൻ ഇടയാക്കിയ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
രാഷ്ട്രീയ ഇസ്പത് നിഗം ലിമിറ്റഡിൻ്റെ (RINL) കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിശാഖപട്ടണം സ്റ്റീൽ പ്ലാൻ്റ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന സംയോജിത ഉരുക്ക് നിർമ്മാണ ശാലകളിൽ ഒന്നാണ്. ഈ വൻ ദുരന്തത്തോടെ ഹെവി മാനുഫാക്ചറിംഗ്, സ്റ്റീൽ ഉൽപ്പാദന മേഖലകളിലെ വ്യാവസായിക സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ വീണ്ടും ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്. അപകടത്തെ തുടർന്ന് പ്ലാൻ്റിൽ വിശദമായ സുരക്ഷാ ഓഡിറ്റും പ്രവർത്തന പ്രോട്ടോക്കോളുകളുടെ പുനഃപരിശോധനയും നടത്താൻ അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.